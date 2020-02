Samsung imagine un smartphone aux allures de PSP

La PSP sera-t-elle déclinée en smartphone ? Chez Sony, absolument rien ne permet de le penser, mais ce n’est pas le cas chez Samsung. La firme sud-coréenne a déposé un brevet de smartphone baptisé « Terminal portable et méthode d’organisation des icônes ». Plus en détail, il s’agit d’un smartphone aux coins supérieurs et inférieurs arrondis, qui ont de quoi ajouter une nouvelle voie dans l’évolution de la forme de nos smartphones, en parallèle des écrans pliables.

Une ressemblance avec la PSP

Les brevets sont loin d’être significatifs dans le planning des sorties d’une marque de smartphones. Mais le dessin que montre le dernier travail de Samsung, publié le 23 janvier dernier et repéré par LetsGoDigital, a de quoi surprendre. Ici, il ne s’agit pas de cacher la caméra frontale ou de plier l’écran. Le form-factor du smartphone est plutôt étudié pour son utilisation horizontale.

La disposition des icônes et des commandes change quelque peu grâce à un arrondi sur le coin supérieur et inférieur. Cela semble rajouter un petit peu de place pour l’écran, mais le changement semble davantage réfléchi pour la prise en main, plus que pour le software.

Les illustrations du brevet possèdent néanmoins un point mystérieux : au lieu d’un seul écran, le dispositif semble en posséder trois. Pour le moment, l’utilité de cette séparation est énigmatique. Sur ses dessins, les manipulations ne montrent qu’un contrôle du volume, et un raccourci vers des icônes d’applications. Lorsque l’écran est vertical, la partie supérieure sert toujours à afficher l’indicateur de batterie, de réseau et les notifications.

Rappelons que Samsung présentera certainement un nouveau smartphone à écran pliable, le 14 février prochain. Il s’agira du « Z Flip », et son dispositif de fermeture reprendra le form-factor de nos anciens téléphones à clapet. Le prix de lancement devrait tourner autour de 1 400 dollars, une (petite) réduction, par rapport aux 2 000 dollars du précédent Galaxy Fold.