Samsung Galaxy Z Flip : la partie la plus intéressante du design vient peut-être de fuiter

Dans quelques semaines, Samsung présentera ses nouveaux smartphones, les successeurs du Galaxy S10 et de ses variantes. Mais en plus de ces smartphones classiques, le constructeur pourrait également profiter de sa conférence, qui aura lieu le 11 février, pour présenter un nouveau smartphone pliable.

Sur la toile, les rumeurs concernant cet appareil, dont le nom serait Galaxy Z Flip, sont déjà nombreuses. A priori, il ne s’agira pas d’un successeur du Galaxy Fold.

En effet, si ce dernier est une sorte d’hybride entre smartphone et tablette, le Galaxy Z Flip serait quant à lui un smartphone à clapet avec un écran pliable.

Ainsi, comme Razr récemment dévoilé par Motorola, le Galaxy Z Flip devrait particulièrement plaire aux nostalgiques des téléphones à clapet des années 2000.

Le principal avantage des appareils à clapet est que ceux-ci, lorsqu’ils sont pliés, ont l’air plus petits, et entrent facilement dans nos poches.

Néanmoins, il est possible qu’avec le Galaxy Z Flip, Samsung ait trouvé une autre praticité.

Relayé par Android Authority, le compte Twitter de Max Weinbach (qui a récemment publié de nombreuses « fuites » sur les prochains smartphones Samsung) indique qu’en plus de la position pliée et de la position à 180°, le Galaxy Z Flip pourrait également être verrouillé sur une position à 90°.

The Galaxy Z Flip will lock into 2 different positions, 90 and 180 degrees. You can use it at 90 degrees as a kickstand and apps like Google Duo or the Camera will just use the top part of the screen

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020