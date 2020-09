Samsung lance son Galaxy Z Fold 2 et corrige les défauts de la première version

Le Galaxy Fold première génération avait connu un départ chaotique, et avait dû être repensé avant sa commercialisation officielle. Loin d’être parfait, il proposait une expérience complètement différente de tout ce qui se fait sur le marché. Lors de notre test du Galaxy Fold, nous avions été impressionnés :

Sur le papier, le Galaxy Fold 2 que vient de présenter Samsung corrige la plupart des défauts présents sur la version précédente, et s’annonce comme la référence ultime des smartphones pliables. Tour d’horizon des nouveautés.

Un tout nouveau design

La particularité du Fold de Samsung, c’est la présence de deux écrans. L’écran avant permet de consulter rapidement les notifications, et faire les tâches basiques. Sur cette nouvelle version, tout change, avec une dalle qui passe de 4,6″ à 6,2″, ce qui le rend vraiment utilisable en tant qu’écran principal au quotidien. Le module photo prend la forme d’un poinçon, et les bordures sont fines. Ce nouvel écran a pour conséquence de placer le haut-parleur vers le haut.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 plié est bien plus fin que la version précédente, avec 16,8mm sur la charnière et 13,8mm à l’opposé, contre 17,1×15,7mm.

L’écran intérieur change aussi du tout au tout, avec la disparition de l’encoche disgracieuse, et l’apparition d’un module photo en forme de poinçon. La dalle passe de 7,3″ à 7,6″, le Z Fold 2 ouvert gagnant un peu plus d’un centimètre, et bénéfice de contours plus fins. Comme sur le S20, le Galaxy Z Fold 2 bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120Hz, avec l’intégration du taux de rafraîchissement adaptatif, que nous avons pu découvrir sur les Note20. Pour faire simple, le smartphone va gérer de lui-même le taux de rafraîchissement en fonction de l’application utilisée. Cela permet d’avoir le confort maximum (120 Hz dans les jeux par exemple), tout en ne sacrifiant pas l’autonomie (11 Hz pour la lecture d’un article en noir sur blanc par exemple).

Le Z Fold 2 se sert du Z Flip pour progresser

Si le mécanisme d’ouverture du Galaxy Fold était intéressant, il était aussi frustrant, car il ne pouvait pas rester ouvert sur plusieurs angles. La nouvelle charnière permet de profiter du Z Fold 2 sur les angles allant de 75° à 115°, ce qui permet à Samsung d’intégrer ses optimisations logicielles pour le « Flex Mode » qui propose des interactions différentes avec le smartphone à moitié ouvert. L’appareil photo est le premier concerné, vous pouvez donc poser le Fold 2 sur une table lors d’un appel visio par exemple. Pour la vidéo c’est aussi utile, Samsung se servant de l’ultra grand-angle à l’arrière pour suivre automatiquement les mouvements d’un sujet.

Le choix pour la caméra arrière est simple, c’est exactement le même combo que sur le Note20, c’est dommage de ne pas proposer les capteurs des S20 Ultra et Note20 Ultra pour un modèle premium, même si les capteurs du Note20 sont excellents. On retrouve donc trois capteurs de 12 MP en ultra grand-angle, grand-angle et un zoom x3. Les capteurs sur les deux écrans sont les mêmes, avec une ouverture de f/2.2 et 10 MP.

Ces ajouts vont améliorer l’expérience utilisateur, et l’UI bénéficie aussi de nouveautés, comme le mode tablette. Pour les menus, vous pouvez choisir si le Z Fold 2 va afficher un mode tablette ou smartphone. La continuité entre l’écran avant et l’écran intérieur est aussi améliorée, tout comme le mode multi fenêtres qui voit apparaitre des nouveautés comme le glisser-déposer.

Un prix inchangé

Seule régression sur ce Z Fold 2, le stockage, qui passe de 512 Go à 256 Go, et la RAM reste inchangée, avec 12 Go. Point positif pour les performances, Samsung utilise le dernier SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus, alors que les Note20 européens ont droit à l’Exynos 990. Niveau connectivité, on retrouve du Bluetooth 5.0, le WiFi 6, et la 5G. La batterie est légèrement plus grande avec 4 500 mAh de capacité, et il est compatible charge sans-fil.

Si vous aviez hésité à acheter le Galaxy Fold 1, ce Z Fold 2 est une version sous stéroïdes. Son prix, quant à lui reste inchangé 2020€. Il faudra donc attendre la prochaine génération si vous voulez un prix inférieur. Sur le papier, ce Z Fold 2 est un smartphone ultra prometteur, même s’il s’adresse toujours à un public restreint d’acheteurs. Les précommandes débutent sur le site officiel de Samsung, le Galaxy Z Fold 2 est disponible en deux coloris, bronze et noir. La charnière peut être customisée, en argent, rouge, bleu ou or.