Samsung ne voudrait pas que son smartphone pliable fasse de l’ombre au S21

Alors qu’Apple est en train de faire un carton avec l’iPhone 12, Samsung semble placer tous ses espoirs sur ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S21. Ces modèles sortiront au premier trimestre 2021. Et en attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà à leur sujet.

Concernant la date de sortie, de nombreuses sources s’accordent à dire que Samsung devrait avancer la présentation et la commercialisation du Galaxy S21 et de ses variantes. Alors que Samsung sort traditionnellement ses nouveaux appareils premium durant un événement Unpacked au mois de février, l’année prochaine, cela pourrait se faire au mois de janvier.

Cela permettrait à Samsung de reprendre son élan rapidement. Mais ce n’est pas tout. En plus d’une sortie avancée, le Galaxy S21 et ses variantes pourraient également occuper une place plus centrale.

D’après de nouvelles informations, relayées par nos confrères de Sammobile, Samsung voudrait également s’assurer que ses smartphones pliables de 2021 ne fassent pas de l’ombre aux Galaxy S21. En 2019 et en 2020, Samsung a profité de la présentation de ses nouveaux Galaxy pour dévoiler un nouveau smartphone pliable.

Mais l’année prochaine, l’événement Unpacked du premier trimestre serait entièrement consacré aux Galaxy S21. Samsung s’assurerait ainsi que ces appareils profitent d’un maximum de visibilité. Et le Galaxy Z Flip 2, qui aurait dû être présenté en même temps, n’arriverait qu’au second trimestre 2021.

Néanmoins, puisque ces informations ne sont pas encore officielles, la prudence reste de mise.

Galaxy S21 : à quoi faut-il s’attendre ?

Des informations sur le design du Galaxy S21 et sur sa fiche technique circulent également sur la toile. D’après une source que nous relayions il y a quelques jours, le Galaxy S21 devrait avoir un écran FHD+ de 6,2 pouces, le S21+ devrait avoir un écran FHD+ de 6,7 pouces et le Galaxy S21 Ultra devrait avoir un écran WQHD+ de 6,8 pouces. Et si ces trois appareils devaient profiter d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, seul le modèle Ultra aurait un taux adaptatif (qui varie selon les besoins des applications).

L’une des principales nouveautés sera le processeur. Normalement, à l’instar des iPhone 12, les prochains modèles premium de Samsung devraient profiter de processeurs gravés en 5nm. Le constructeur coréen devrait équiper ses nouveaux appareils soit du Qualcomm Snapdragon 875, soit de l’Exynos 2100.

Ces deux composants devraient normalement être présentés dans les prochains jours. Ceux-ci devraient permettre aux smartphones Android du segment premium de réduire l’écart avec les performances de l’iPhone.

Sinon, le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ auraient un ultra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra principale de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 64 mégapixels. Le Galaxy S21 Ultra aurait quant à lui un ultra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra principale de 108 mégapixels (de nouvelle génération), une caméra de 10 mégapixels capable de faire un zoom optique x3, et une caméra de 10 mégapixels capable de faire un zoom optique x10.