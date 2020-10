Ou précommander un iPhone 12 Pro au meilleur prix ?

La crise sanitaire n’est pas venue à bout de la keynote. Apple a officialisé au courant du mois d’octobre sa nouvelle gamme d’iPhone 2020. Parmi eux, on retrouve le premium iPhone 12 Pro qui vient avec une déclinaison grand format (12 Pro Max).

Ci-dessous, notre guide pour vous aider à acheter et précommander un iPhone 12 Pro au meilleur prix dès la sortie. L’ouverture des précommandes est annoncée pour vendredi 16 octobre 2020 à partir de 14h00. Comme pour chaque édition, tous les marchands seront prêts. La version « 12 Pro Max » ne sera pas disponible dans l’immédiat, il faudra attendre début novembre.

Avec quelques semaines de retard, Apple a finalement présenté ses nouveaux iPhone. Si la version « mini » fait son apparition, les trois autres modèles ne sont pas sans rappeler la génération de 2019. Du côté premium de la gamme, on retrouve le nouvel iPhone 12 Pro, qui se distingue de la version « Max » de part son écran plus petit (6,1 pouces vs 6,7) et une différence mineure sur la photo. Avant de précommander un iPhone 12 Pro, voici tout ce qu’il faut savoir.

Pourquoi acheter l’iPhone 12 Pro ?

Avant de passer la précommande de votre iPhone 12 Pro, connaissez-vous toutes les caractéristiques de ce dernier ? Ci-dessous, nous allons faire un court résumé de toute la fiche technique de ce nouveau smartphone premium. S’il vous reste des questions, vous pouvez toujours retourner sur notre fiche qui détaille toutes les informations sur les quatre modèles.

Un design repensé

C’est l’évolution la plus visible : le nouvel iPhone 12 Pro ne va pas sans rappeler les lignes du précédent iPhone… 4 ! La marque à la pomme a toutefois revu le design et les matériaux pour offrir une expérience utilisateur mise au goût du jour.

On retrouve donc un iPhone avec un dos en verre brossé et un châssis en acier inoxydable (et non en aluminium, contrairement à l’iPhone 12). Au niveau des coloris, le dernier iPhone 12 Pro en précommande est disponible en or, argent, bleu pacifique et graphite. Apple a opté pour une palette de couleurs toute neuve.

Apple se plait aussi à rappeler que ce nouvel iPhone 12 Pro est « le smartphone 5G le plus solide au monde » avec une coque invisibles baptisée Ceramic Shield. A l’avant de l’iPhone 12 Pro, on retrouve un écran de 6,1 pouces (Super Retina XDR) contre 6,7 pouces pour la version Max. A l’arrière, bien qu’on ne puisse pas l’apercevoir, Apple rajoute un système de recharge sans fil (MagSafe) que l’on a déjà sur certains MacBook.

Le premier iPhone compatible avec la 5G

Alors que les rumeurs l’annonçaient depuis quelques temps déjà, Tim Cook l’a confirmé. C’est la première génération d’iPhone qui sera compatible avec la 5G. Si le réseau n’est pas encore disponible en France (il devrait arriver à la fin 2020), ces iPhone 12 et 12 Pro se mettent aux standards de l’industrie. Ce sont déjà plus de 200 modèles de téléphones qui sont compatibles avec la 5G, il était temps.

Qui dit compatibilité 5G, dit aussi perte en autonomie. Apple a toutefois annoncé qu’un système intelligent permettra à l’iPhone 12 Pro de migrer du réseau 5G à la 4G selon les besoins de l’utilisateurs. Cela lui permettra de gagner en autonomie, et de ne pas être connecté sur le réseau 5G à tout moment. Évidemment, les téléphones compatibles 5G le sont également avec la 4G. En attendant l’arrivée de la 5G en France, vous pouvez quand même précommander un iPhone 12 Pro pour l’utiliser sur le réseau 4G.

Il faut quand même savoir que les nouveaux iPhone 12 Pro (et tous les autres) viendront sans chargeur. Apple souhaite réduire son empreinte carbone en incitant ses utilisateurs à réutiliser leurs anciens chargeurs. Pour l’iPhone 12 Pro, un chargeur jusqu’à 20 W est compatible. Les iPhone 12 devront se contenter d’un chargeur 18 W.

Une offre photo encore améliorée

Si vous choisissez de précommander un iPhone 12 Pro, vous êtes assuré de repartir avec un très bon « photophone ». Sur le dos, on a un triple capteur photo avec un module grand angle (12 MP), un ultra grand-angle (12 MP) et un capteur téléobjectif (12 MP) qui assure un zoom x2 et x4. Seul l’iPhone 12 Pro Max fait mieux, avec un capteur téléobjectif qui peut zoomer jusqu’à 5x avec un palier à 2,5x.

On notera aussi la présence d’un scanner LiDAR que l’on a pu découvrir sur l’iPad Pro 2020. Il permet notamment d’améliorer la vitesse de l’autofocus, les portraits et les photos de nuit. Bien évidemment, l’iPhone 12 Pro propose des enregistrements vidéo en 4K HDR à 60 im/s avec un son Dolby Vision.

Les offres pour un iPhone 12 Pro au meilleur prix

Il est maintenant l’heure de vous dire comment et où acheter un iPhone 12 Pro au meilleur prix. Dès la phase de précommande, une bonne partie des marchands généralistes a référencé la nouvelle gamme de smartphones Apple. Tous ont suivi le prix conseillé par la marque américaine. Ci-dessous, vous pouvez voir le tableau avec les meilleurs prix pour la version avec 128 Go de stockage interne.

iPhone 12 Pro 128 Go au meilleur prix Prix de base : 1 159 € FNAC 1 159 € Consultez l'offre

Le meilleur prix pour l’iPhone 12 Pro est de 1 159,00 €. Cela concerne la version avec 128 Go de stockage de 6 Go de RAM. Pour cette nouvelle génération de smartphones, Apple a mis un terme à son modèle avec 64 Go, que l’on retrouvait sur les éditions précédentes.

On notera que tous les coloris (Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite) sont aussi au même prix. Au fil du temps, selon la popularité des coloris, il se peut que des petites différences apparaissent.

Pour la précommande de l’iPhone 12 Pro, vous pouvez également opter pour les versions avec davantage de stockage. Il y a par exemple la version avec 256 Go qui est au prix de 1 279€ ou la version 512 Go à 1 509€.

En savoir davantage sur l’iPhone 12 Pro

Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme d’iPhone 2020, le tableau ci-dessous saura vous éclairer. Si les iPhone 12 mini et 12 sont résolument moins performants que l’iPhone 12 Pro, ce dernier est très proche de la version 12 Pro Max. Ce dernier se distingue toutefois légèrement sur la photo (zoom jusqu’à x5) et sur la taille de l’écran. Cela dit, son prix est plus élevé. Si la précommande de l’iPhone 12 Pro commence le 16 octobre, il faudra attendre le 6 novembre pour la version 12 Pro Max. C’est également le cas pour le 12 mini.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Dimensions 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Poids 133 g 162 g 187 g 226 g Étanchéité IP68 IP68 IP68 IP68 Écran OLED 5,4'' Super Retina XDR (2340 x 1080 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 OLED 6,7'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Puce A14 Bionic

Apple GPU A14 Bionic

Apple GPU A14 Bionic

Apple GPU A14 Bionic

Apple GPU Stockage 64, 128 ou 256 Go 64, 128 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go RAM NC NC NC NC Batterie NC NC NC NC Recharge Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Biométrie Reconnaissance facile Face ID Reconnaissance facile Face ID Reconnaissance facile Face ID Reconnaissance facile Face ID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,4 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

- Téléobjectif 52 mm (f/2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4" ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2x / 4x

- Scanner LiDAR



Apple ProRAW

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion

Portraits en mode nuit avec LiDAR



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

- Téléobjectif 65 mm (f/2,2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4" ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2,5x / 5x, zoom numérique jusqu'à 12x

- Scanner LiDAR



Apple ProRAW

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion

Portraits en mode nuit avec LiDAR



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit OS iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 Connectivité 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC DAS DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,85 W/kg DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,8 W/kg DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,85 W/kg DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,85 W/kg Coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite Date de sortie 13 novembre 2020

Précommandes : 6 novembre 2020 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 13 novembre 2020

Précommandes : 6 novembre 2020 Prix



À partir de 809 € À partir de 909 € À partir de 1159 € À partir de 1259 €

