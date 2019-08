Samsung officialise sa caméra de 108 mégapixels pour les smartphones

La semaine dernière, le constructeur chinois Xiaomi a indiqué qu’en plus d’un smartphone avec un capteur de photos de 64 mégapixels, celui-ci lancera également un modèle équipé d’un capteur Samsung de 108 mégapixels.

Cela fait déjà quelques semaines que ce capteur est évoqué et aujourd’hui, celui-ci est présenté officiellement par Samsung qui, en plus de vendre des smartphones, vend également des composants aux autres marques.

Le nouveau capteur Samsung est baptisé ISOCELL Bright HMX et il s’agit de la première caméra pour mobile à franchir le seuil des 100 mégapixels. « Avec ce dernier ajout, Samsung étendra son offre de capteurs d’images de 0,8 µm, passant des 64Mp récemment annoncés à 108Mp, une résolution équivalente à celle d’un appareil reflex numérique haut de gamme », indique le constructeur qui explique également que ce capteur a été développé avec Xiaomi.

Lin Bin, cofondateur et président de Xiaomi, indique d’ailleurs que pour ce capteur, les deux entreprises ont « travaillé en étroite collaboration depuis les premières étapes de la conception jusqu’à la production, ce qui a abouti à un capteur d’image révolutionnaire de 108Mp. »

« Nous sommes très heureux que les résolutions d’image auparavant disponibles uniquement dans quelques appareils photo reflex numériques de haut niveau puissent désormais être intégrées dans les smartphones », ajoute-t-il.

Mais concrètement, quel est l’intérêt d’un capteur de plus de 100 mégapixels ?

Tout d’abord, avec plus de pixels, il sera possible d’avoir plus de détails sur les photos. De plus, d’après Samsung, les smartphones équipés de son capteur ISOCELL Bright HMX pourront absorber plus de lumières que les capteurs plus petits. Et avec la technologie de fusion de pixels, il sera également possible pour le capteur de produire des images à 27 mégapixels plus claires, dans les environnements à faible luminosité.

Les arguments de Samsung peuvent bien entendu être discutés, étant donné qu’actuellement, les meilleurs smartphones pour les photos et pour les vidéos utilisent des capteurs avec des nombres de pixels raisonnables. Mais il est également possible que cela change cette année, avec les prochains smartphones haut de gamme qui sortiront.

Pour le moment, nous ignorons quels smartphones Samsung et Xiaomi utiliseront ce capteur. Mais d’après des sources non officielles, Xiaomi compterait utiliser l’ ISOCELL Bright HMX sur le Mi Mix 4, successeur du Mi Mix 3.