Samsung passe à la vitesse supérieure avec le processeur Exynos 1080

Cette année, les processeurs ARM bénéficient d’une évolution importante grâce au passage vers la gravure en 5nm, qui permet un gain de performances et d’efficacité énergétique. Apple a déjà dévoilé le processeur A14, gravé en 5nm, qui équipe les iPhone 12, ainsi que le nouvel iPad Air. Et plus récemment, la firme a aussi présenté la puce M1, qui équipe ses trois nouveaux Mac, et qui bénéficie de la même technologie.

Et aujourd’hui, c’est au tour de Samsung de montrer ses muscles en présentant la puce Exynos 1080. Celle-ci est aussi gravée en 5nm, et il ne s’agit pas encore de la puce qui devrait équiper les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. A priori, celle-ci devrait plutôt être utilisée par des modèles milieu de gamme.

Samsung Exynos 1080,will be released. pic.twitter.com/MH2x08ufEd — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

D’importants gains de performances

En tout cas, le nouveau processeur de Samsung promet d’excellentes performances. Comme le rapporte le site Android Authoroty, l’Exynos 1080 a un CPU octacore, avec un cœur Cortex-A78 à 2.8 GHz, trois Cortex-A76 à 2,6 GHz, et quatre Cortex-A55 à 2GHz.

Par rapport à son prédécesseur, l’Exynos 1080 a un gain de 50 % des performances en single-core, et des performances multipliées par 2 en multi-core. Et pour le graphique, la nouvelle puce a un GPU Mali-G78 MP10 qui, d’après Android Authority, devrait permettre d’avoir des performances porches de celles des haut de gamme de 2020 utilisant le processeur Exynos 990.

D’autre part, Samsung a aussi développé une fonctionnalité appelée Amigo qui permet d’économiser de l’énergie. Cette solution permettrait à la nouvelle puce Exynos d’avoir un gain de 10 % en efficacité énergétique.

En matière de connectivité, la puce prend en charge aussi bien la 5G sub-6Ghz que la mmWave. Et les smartphones qui utiliseront l’Exynos 1080 pourront être équipés d’écrans FHD+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.

Pour les prochains smartphones milieu de gamme

Pour le moment, on ne sait pas que quels modèles Samsung compte utiliser ce nouveau processeur. Mais celui-ci pourrait par exemple équiper les successeurs du Galaxy A51 ou du Galaxy A71.

L’Exynos 1080 sera également utilisé par un smartphone de la marque Vivo, probablement le Vivo X60. Et actuellement, une rumeur suggérée que d’autres marques, dont Xiaomi et Oppo, pourraient aussi équiper certains de leurs smartphones milieu de gamme de puces Exynos.

Et on rappelle que ce n’est pas encore la puce qui équipera les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Le constructeur coréen devra encore dévoiler son nouveau processeur pour les appareils haut de gamme, qui devrait être encore plus puissant et proposer des performances équivalentes à celles du futur Snapdragon 875 de Qualcomm.

En tout cas, la présentation de Samsung nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend, sur le marché des smartphones Android, en 2021.