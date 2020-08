Samsung pense à ses clients qui ne retrouvent plus leurs smartphones

Samsung propose depuis des années à ses clients une fonctionnalité qui permet de retrouver un smartphone perdu ou volé via le service « Traçage du mobile » ou « Find My Mobile », en plus d’un service similaire qui est proposé par Google pour les smartphones sous Android. Mais jusqu’à présent, ce traçage se faisait à l’ancienne : pour qu’il soit possible de localiser un appareil, celui-ci doit être connecté soit à un Wifi, soit via les données mobiles.

Mais grâce à une mise à jour que le constructeur est en train de déployer, il sera possible de faire cette localisation même si un appareil n’a pas accès à internet. Comment ? Grâce aux smartphones Galaxy d’autres personnes avec lesquels l’appareil perdu peut entrer en contact et qui pourront relayer le signal.

Cette mise à jour de l’application Traçage du Mobile de Samsung a été repérée par nos confrères de 9to5Google qui indique que cette nouveauté est disponible dans la version 7.1.08.0. Si vous avez la bonne version, il faudra également activer la fonctionnalité de traçage hors-ligne, comme montré dans cette capture d’écran réalisée par Max Weinbach.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile. Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020

Dans le paramètre pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il est expliqué (traduit à partir de l’anglais) : « Ceci permet à votre mobile d’être retrouvé par les appareils Galaxy d’autres personnes, même lorsqu’il n’est pas connecté à un réseau. Ceci permettra aussi à votre mobile d’être utilisé pour faire des scans et retrouver des appareils Galaxy perdus qui peuvent être à proximité ». Samsung indique qu’il est également possible d’utiliser la fonctionnalité pour retrouver des montres ou des écouteurs sans fil s’il s’agit du dernier appareil auquel l’accessoire a été connecté.

Un fonctionnement similaire à celui des localisateurs Tile ou de Find My d’Apple

Si cette petite nouveauté chez Samsung vous rappelle quelque chose, c’est normal puisqu’un dispositif similaire est déjà utilisé par l’entreprise Tile. Cette dernière propose des localisateurs d’objets qui fonctionnent avec le Bluetooth et qui utilisent un réseau d’utilisateurs de produits Tile pour permettre la localisation d’objets perdus.

Apple utilise aussi une fonctionnalité similaire via le service Find My ou Localiser. « Localiser peut vous aider à localiser un appareil manquant, même s’il est hors ligne et en veille, en envoyant des signaux Bluetooth qui peuvent être détectés par les appareils Apple utilisés à proximité. Ces appareils transmettent ensuite l’emplacement détecté de votre appareil à iCloud afin que vous puissiez le localiser dans l’application Localiser », peut-on lire dans la description de cette fonctionnalité par Apple.

Pour rappel, les rumeurs suggèrent actuellement qu’Apple s’apprête à lancer des localisateurs d’objets (qu’on peut attacher à un sac, un portefeuille, etc.) comme les produits Tile. Et le fait que Samsung a décidé de muscler son service de localisation pourrait faire penser que le géant coréen va peut-être aussi développer des localisateurs d’objets Bluetooth.