Samsung peut-il proposer la meilleure qualité photo du marché ? ( 8K, 30 fps, 108 mp)

Ce matin nous évoquions le fait que Samsung cherche à retrouver sa place dans le marché du smartphone, et pour cela l’entreprise coréenne cherche à faire des économies afin de proposer des produits plus accessibles. Toutefois, il semblerait que Samsung fasse également le choix de proposer dans smartphones toujours plus puissants et surtout au niveau de l’appareil photo.

XDA-Developers a enquêté, et dévoile la multitude de nouvelles options qui devraient être intégrées aux prochains smartphones brandés Samsung. On retrouve notamment la fonction Director’s View qui permet de passer rapidement au mode le plus adapté en fonction de ce que voit le capteur, ou encore la fonction Hyperlapse nocturne, Panorama vertical, Single Take Photo, et plusieurs nouveaux filtres personnalisés.

Le mode Director’s View nous a interpellé, il est particulièrement intéressant. D’après ce que l’on a compris du rapport, il semblerait que cette fonction permette de prévisualiser ce que voient les autres objectifs et ainsi les sélectionner directement. En ce qui concerne Single Take Photo, il permet de prendre plusieurs photos et clips vidéo en une seule prise.

Night Hyperlapse, comme son nom l’indique, permettra d’allier les capacités photo de nuit et hyperlapase en une seule fonction pour réaliser des vidéos toujours plus qualitatives. Panorama vertical permet simplement de prendre des panoramas au format vertical pour capter des sujets plus grands.

Selon Samsung, la fonction « filtres personnalisés » permettrait tout simplement de sélectionner une image dans la galerie pour en faire un filtre, une fonction surprenante, mais plutôt utile pour les accros aux réseaux sociaux.

Pendant ces dernières années, que ce soit Apple, Google, ou Huawei, ces trois constructeurs ont défendu leur place de meilleur appareil photo. Désormais le taulier coréen va entrer dans la course, des rumeurs évoquent le fait que Samsung prépare un capteur photo de 108 mégapixels, et une qualité vidéo 8K / 30 fps. Personne ne fait aussi bien actuellement sur le marché.