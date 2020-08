Samsung : plus de Galaxy Note, mais un stylet sur le Galaxy S21 ?

Et si le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra étaient les derniers modèles de la série « Galaxy Note » de Samsung ? C’est ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par nos confrères de Sammobile, qui relaient le média coréen The Elec. D’après cet article, il serait possible qu’en 2021, Samsung ne lance pas de successeurs du Note 20 et du Note 20 Ultra. A la place de nouveaux Galaxy Note, le géant coréen pourrait proposer un nouveau smartphone pliable, qui pourrait être le Galaxy Z Fold 3, et équiper ce modèle du stylet S Pen.

Mais ce n’est pas tout. Samsung songerait également à équiper au moins une version du Galaxy S21 du stylet S Pen. D’après Sammobile, si le géant coréen lance un Galaxy S21, un S21 + et un S21 Ultra en 2021, celui-ci équiperait la version « Ultra » du stylet S Pen.

Un Galaxy S21 Ultra avec un S Pen, c’est presque un Galaxy Note

En d’autres termes, il n’y aurait plus de modèles Galaxy Note, mais le S Pen qui rend ces smartphones particuliers ne disparaitrait pas. D’autre part, si vous voulez un smartphone avec un écran XXL et un stylet, vous pourriez toujours utiliser la version Ultra du Galaxy S21.

Cela étant, un abandon de la gamme Galaxy Note par Samsung pourrait provoquer une baisse importante des expéditions de smartphones par le constructeur.

En effet, ses expéditions de smartphones pliables, pour le moment, ne compenseraient pas celles des Galaxy Note. D’autre part, la capacité de production de smartphones pliables par Samsung ne permettrait à celui-ci de produire à un même rythme qu’il produirait des Galaxy Note.

Sinon, des rumeurs selon lesquelles Samsung préparerait également un smartphone pliable abordable, à moins de 1 000 euros, circulent actuellement sur la toile. En tout cas, il n’est pas à exclure qu’il y ait des changements importants au sein de la division mobile de Samsung, sous la direction de Roh Tae-moon. Celui-ci a pris les rennes de cette branche du géant coréen en janvier.