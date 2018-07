Samsung pourrait lancer son enceinte connectée au mois d’août

Selon de nouvelles rumeurs, Samsung pourrait profiter de sa prochaine keynote pour (enfin) présenter son enceinte connectée. Celle-ci serait propulsée par l’assistant numérique Bixby et proposerait une qualité de son premium comme HomePod ou Google Home Max. Le prix pourrait être de 300 dollars aux USA.

Un nouveau concurrent pour Google Home, Amazon Echo et Homepod ? D’après des sources du Wall Street Journal, relayées par The Verge, le géant sud-coréen aurait l’intention de lancer son enceinte connectée au mois d’août, probablement lors de son prochain événement Unpacked pour le lancement du Galaxy Note 9. Il pourrait s’agir de la petite surprise de la keynote du constructeur.

Par ailleurs, Samsung a déjà manifesté son intérêt pour ce type de produite. En 2017, via son responsable de la mobilité, il affirmait même que l’annonce serait « pour bientôt ». « […] nous voulons proposer une expérience complète à domicile autour des produits Samsung, et nous voulons faire les choses correctement dans ce domaine », avait déclaré le responsable.

Une enceinte premium propulsée par Bixby ?

Et normalement, cette enceinte ne devrait pas être propulsée par Google Assistant, mais par Bixby, le nouvel assistant numérique que Samsung propose sur certains de ses modèles sous Android (et qui cohabite avec celui de Google).

Comme Apple, Samsung pourrait opter pour une mise en avant de la qualité du son avec une enceinte premium, et mettre l’IA au second rang (alors que de leur côté, Amazon et Google mettent en avant les fonctionnalités intelligentes).

Le prix ? D’après les sources du WSJ, il serait de 300 dollars aux Etats-Unis. Ainsi, l’enceinte de Samsung appartiendrait à la même gamme que Google Home Max et HomePod.

Pour le moment, il s’agit bien entendu encore d’informations non-officielles. Cependant, étant donné le potentiel du marché des enceintes connectées, il serait logique qu’après Apple, Samsung décide également de s’y lancer.