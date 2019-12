Samsung pourrait lancer une caméra de 144 mégapixels pour les smartphones

Il y a 4 mois, Samsung officialisait sa caméra de 108 mégapixels, le capteur ISOCELL Bright HMX, qui est utilisé par le constructeur chinois Xiaomi. Et d’après les rumeurs qui circulent sur la toile, le constructeur coréen pourrait équiper son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S11, d’un autre capteur de 108 mégapixels, mais qui sera de qualité supérieure.

Mais en même temps, Samsung songerait déjà à proposer une caméra de 144 mégapixels. Si pour le moment, le constructeur n’a pas encore évoqué ce projet, c’est ce qu’indique une récente publication du compte Twitter Ice universe, une source dont les fuites sont assez souvent exactes.

Crazy, Samsung is planning to use a 14nm process to make 144MP sensors. pic.twitter.com/H9PvLUuqYY — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

Bien évidemment, les pincettes restent de rigueur, en attendant des informations officielles de la part de Samsung. Cependant, étant donné la tendance des constructeurs à augmenter le nombre de pixels sur les caméras principales de leurs smartphones, cette rumeur est assez pertinente.

Le SoC Snapdragon 865 supporterait cette caméra

D’ailleurs, avec son SoC Snapdragon 865, qui devrait équiper la plupart des smartphones haut de gamme en 2020, le fournisseur Qualcomm a anticipé cette course aux mégapixels.

En effet, en plus des améliorations des performances du processeur, du GPU, de la 5G et d’autres optimisations, Qualcomm a également fait en sorte que le Snapdragon 865 supporte des caméras allant jusqu’à 200 mégapixels.

« L’ISP du Snapdragon 865 fonctionne à des vitesses stupéfiantes allant jusqu’à 2 gigapixels par seconde et offre de toutes nouvelles fonctionnalités et capacités de caméra. Vous pouvez capturer en 4K HDR avec plus d’un milliard de nuances de couleurs, capturer des vidéos 8K ou prendre des photos massives de 200 mégapixels », lit-on dans un communiqué publié par le constructeur, lors de la présentation de ce nouveau SoC.