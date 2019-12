Voici les caractéristiques que le Galaxy Note 10 Lite pourrait avoir

Cela fait des semaines que la presse évoque le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite, des versions allégées et moins chères des smartphones haut de gamme lancés par Samsung cette année, et qui pourraient être présentés début 2020.

Pour le moment, Samsung n’a pas encore évoqué ces deux modèles, mais les rumeurs concernant ceux-ci sont déjà nombreuses. Et après la fiche technique présumée du Galaxy S10 Lite, c’est celle du Note 10 Lite qui fuite sur la toile.

Ces nouvelles informations ont été publiées par le site allemand WinFuture.de, puis relayées par nos confrères de Sammobile.

La fiche technique du Note 10 Lite ?

D’après celles-ci, le design de l’écran du Note 10 Lite devrait être similaire à celui du Note 10 puisque celui-ci aurait également un trou percé pour la caméra frontale.

Cet écran aurait une diagonale de 6,7 pouces (2400×1080 pixels) et intégrerait un scanner d’empreintes digitales ultrasonique.

Sous le capot, le Galaxy Note 10 Lite cacherait un SoC Exynos 9810, ce qui permettrait à cet appareil d’avoir des performances comparables à celles des Galaxy S9 et Note 9.

Ce SoC serait accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go et d’un stockage interne de 128 Go.

Sur le dos, l’appareil aurait trois caméras : une caméra principale de 12 mégapixels (F1.7), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (F2.2) et un téléobjectif de 12 mégapixels (F2.4).

En façade, il y aurait une caméra de 32 mégapixels.

En ce qui concerne la batterie, celle-ci aurait une capacité de 4 500 mAh.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et doivent donc être considérées avec prudence.

Si Samsung lance le Galaxy Note 10 Lite et le Galaxy S10 Lite en 2020, ces appareils devraient se positionner dans le segment intermédiaire, offrant des fonctionnalités et des éléments de fiche technique d’appareils haut de gamme, mais vendus à des prix moins élevés.

D’ailleurs, certaines sources pensent que ces appareils pourraient ne pas porter les noms Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite, mais tomber dans la gamme Galaxy A du constructeur.