[Vidéo] Samsung Galaxy Fold : oui, il peut être plié / déplié 200 000 fois !

Bien que le Galaxy Fold ait déjà été officialisé par Samsung, on ne sait pas encore comment sera l’expérience sur ce smartphone pliable. L’appareil était exposé au Mobile World Congress, mais personne n’a pu toucher à l’appareil afin de voir comment il se plie et se déplie.

Des vidéos non-officielles ont cependant suggéré que le Galaxy Fold aurait deux inconvénients. Tout d’abord, il y a les pliures. En substance, d’après certaines de ces vidéos, lorsqu’on plie et déplie l’appareil, cela laisserait des traces sur l’écran. D’autre part, le Galaxy Fold ne serait pas suffisamment réactif lorsqu’on passe de l’écran pliable interne à l’écran secondaire externe.

En attendant la sortie de l’appareil, je ne me prononcerais pas. Mais en tout cas, Samsung souhaite nous rassurer. Cette semaine, le constructeur a publié une vidéo du Galaxy Fold sur des machines destinées à tester le pliage et le dépliage de l’appareil.

Pas de latence, ni de traces de pliure ?

Bien entendu, comme il s’agit d’une vidéo promotionnelle, on peut garder une certaine réserve (une fois de plus, attendons la sortie). Mais en tout cas, celle-ci suggère que l’appareil est assez réactif, et que le pliage et le dépliage ne laisse pas de traces sur l’écran.

“Samsung a soumis le Galaxy Fold à plusieurs séries de tests approfondis dans ses laboratoires de fiabilité ultramodernes. Naturellement, étant donné la conception du smartphone, un test de pliage était un élément essentiel de l’évaluation de la durabilité du Galaxy Fold”, écrit le constructeur dans la description de cette vidéo sur YouTube.

D’après le constructeur, le Galaxy Fold a été conçu pour résister à 200 000 cycles de pliage et de dépliage. Cela correspond grossièrement à un pliage / dépliage du smartphone à raison de 100 fois par jour pendant plus de 5 ans.

En France, l’appareil sera disponible en précommande à partir du 26 avril. Il arrivera chez les clients le 3 mai. Et bien entendu, étant donné son prix qui frôle les 2000 euros, les stocks seront limités (et Samsung entend vendre le Galaxy Fold comme un produit de luxe).

