La nouvelle Xbox disposerait d’un GPU (processeur graphique) plus puissant que la PS5

L’année 2020 sera donc l’année de la nouvelle génération il n’y a plus de doutes. Microsoft a frappé fort en fin d’année en dévoilant la Xbox, le nom et le design de sa nouvelle console de nouvelle génération qui fera partie de la gamme « Series X » et dont la sortie est prévue pour la fin d’année 2020 (sans doute le mois de novembre 2020). Avec cette annonce, les premières informations ont été également dévoilées dont les caractéristiques de la machine. Alors que nous ne savons pas grand-chose d’officiel du côté de la PS5 (dont nous ne savons toujours pas quand la console sera présentée), de nombreuses rumeurs annoncent une PS5 moins puissante que sa principale concurrente.

Le GPU : Le premier point pour la Xbox ?

Avec une promesse d’une expérience unique au monde, proposant des jeux en 4K, 60FPS, capable d’aller jusqu’à la 8K et 120FPS, la nouvelle Xbox embarquera la dernière architecture ZenNA 2 et la prochaine génération RDNA d’AMD qui sont partenaires de Microsoft. Microsoft annonce une console quatre fois plus puissante que sa Xbox One X actuelle (qui est déjà la console la plus puissante du monde).

De son côté, Sony et sa PlayStation 5 restent discrets. Toujours aucune information si ce n’est une rumeur d’une présentation lundi 6 janvier lors du CES de Las Vegas (que Presse-citron couvrira sur place). Quoi qu’il en soit, en attendant les informations officielles, les premières rumeurs annoncent d’ores et déjà une machine moins puissante que la machine de Microsoft.

Nos confrères de chez Eurogamer expliquent avoir mis la main sur des benchemarks effectués en interne par AMD. Après de nombreuses semaines d’analyses, il n’y aurait pas de doutes, le GPU de la PS5 serait bien en dessous de celui de la Xbox. Ainsi, selon nos confrères, les deux machines devraient proposer d’un SoC AMD intégrant un processeur octocore Zen 2. Il s’agirait là du seul point commun des deux machines.

Puisqu’en effet, la Xbox proposerait un GPU NAVI avec 56 Compute Unites pour un cadençage à 1,7 GHz. Du côté de la mémoire vive, on pourrait compter sur du GDDR6 dont la bande passante pourrait monter jusqu’à 560 Go/s. Alors que la PlayStation 5 proposerait de son côté un GPU NAVI avec 36 Compute Units, pour un cadençage à 2 GHz. Côté mémoire, on serait sur de la RAM GDDR6 avec une bande passante montant, au maximum, à 512 Go/s.

Bien entendu, même si les informations semblent difficilement contestables, il est toujours plus sage d’attendre une présentation officielle de la machine de Sony et ses caractéristiques officielles. Chose qui ne devrait plus trop tarder maintenant.