Samsung réfléchirait à un smartphone avec écran incurvé sur les 4 bords

Samsung fait partie des premiers constructeurs à avoir utilisé les écrans incurvés. Cependant, jusqu’à présent, les écrans du géant coréen ne sont incurvés que sur les côtés gauche et droit. Mais visiblement, celui-ci réfléchit à un nouveau design, sur lequel l’écran serait incurvé sur les quatre côtés.

C’est ce qui est révélé cette semaine par un article du site letsgodigital.org. Celui-ci indique avoir découvert un brevet de conception de Samsung qui décrit un appareil avec un écran incurvé sur les quatre bords. Et en se basant sur ce document, le site a produit des rendus, qui permettent d’avoir une meilleure idée de ce design assez futuriste.

Aujourd’hui, les écrans dits « sans bordures » sont devenus la norme sur le marché des smartphones. Et si ces bordures sont en effet à peine visibles sur les côtés gauche et droit, elles sont généralement plus prononcées en haut et en bas. Mais sur les rendus générés par LetsGoDigital, on a un design plus symétrique.

Un nouveau style pour Samsung ?

Bien entendu, pour le moment, rien ne dit que Samsung sortira un smartphone avec un écran incurvé sur les quatre côtés. Les géants de la tech ont de très nombreuses propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas tous.

En tout cas, un écran comme celui-ci permettrait à Samsung de se démarquer de ses concurrents. En effet, aujourd’hui, les smartphones à écran incurvés n’ont plus rien de vraiment particulier puisque de nombreux constructeurs de smartphones Android ont déjà adopté cette technologie. En revanche, un design avec un écran incurvé sur les quatre côtés serait une nouveauté. Mais bien entendu, cela créerait de nouvelles contraintes techniques, notamment pour les ports, les boutons, etc.

Pour innover, d’autres marques ont adopté l’écran dit « waterfall display ». Il s’agit d’écrans incurvés sur les côtés, mais avec un angle très élevé. Cela permet de donner l’impression qu’il n’y a aucune bordure sur ces côtés. Parmi les smartphones avec un écran « waterfall », il y a le Vivo NEX 3S 5G, un smartphone haut de gamme dévoilé par le constructeur chinois au mois de mars et qui se positionne comme un concurrent du Mi 10 Pro et du Galaxy S20 Ultra.