Vivo dévoile le NEX 3S 5G : écran « waterfall », Snapdragon 865, trois caméras sur le dos

Les présentations de smartphones haut de gamme s’enchaînent depuis le début de l’année chez les fabricants de smartphones Android. Et après le Galaxy S20, le Xiaomi Mi 10, le Realme X50 Pro 5G, ou encore l’Oppo Find X2, la marque Vivo dévoile son NEX 3S 5G en Chine.

Cependant, le nouveau flagship de Vivo est un smartphone très proche d’un modèle sorti par la marque fin 2019, le Vivo NEX 3. Parmi les améliorations que l’on a sur le Vivo NEX 3S 5G, il y a l’utilisation d’un processeur Snapdragon 865 avec le modem X55 5G, à la place du Snapdragon 855 Plus, l’ajout du Wifi 6, ainsi que l’utilisation d’une technologie de recharge sans fil 44W.

Tous les points positifs du NEX 3, avec la puce Snapdragon 865

En revanche, côté design, il s’agit presque du même smartphone. Comme le NEX 3, le Vivo NEX 3S 5G a le fameux écran « waterfall » qui donne l’impression que l’appareil n’a pas de bordures puisque cet écran déborde sur les côtés de l’appareil. De plus, le Vivo NEX 3S 5G n’a pas d’encoche ni de bulle percée sur l’écran pour la caméra frontale. Cette dernière est placée sur un mécanisme pop-up qui n’apparaît que lorsqu’on en a besoin, par exemple pour prendre un selfie.

L’écran du nouveau flagship de Vivo a une diagonale de 6,89 pouces, avec une résolution FHD+. Le scanner d’empreintes digitales est intégré à cet écran.

Sous le capot, on a 8 Go ou 12 Go de RAM et une batterie de 4 500 mAh.

En ce qui concerne les caméras, le Vivo NEX 3S 5G a un capteur principal de 64 mégapixels sur le dos, accompagné de deux autres caméras, de 13 mégapixels. En façade, il y a une caméra de 16 mégapixels.

Pour le moment, ce smartphone n’est disponible qu’en Chine, où la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte l’équivalent de 634 euros tandis que la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte l’équivalent de 672 euros.

On ignore si Vivo compte également proposer ce nouveau smartphone haut de gamme en Europe. Mais en tout cas, il pourrait s’agir d’une alternative intéressante aux smartphones des marques plus connues comme Samsung ou Xiaomi.