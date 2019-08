Samsung réfléchit déjà à d’autres smartphones pliables

Cela fait plusieurs mois que Samsung a évoqué sa volonté de commercialiser son premier smartphone pliable, un projet ambitieux qui pouvait encore sembler de l’ordre du fantasme lorsque la marque a évoqué le sujet.

Compte tenu des difficultés techniques du projet, le constructeur a été obligé de repousser plusieurs fois la sortie de son Galaxy Fold, un téléphone qui devrait finalement être commercialisé au mois de septembre.

Samsung pense à un smartphone avec deux plis (et non un seul comme le Galaxy Fold)

Si le premier smartphone pliable de Samsung n’est donc pas encore sorti, cela n’empêche pas la marque de se pencher sur d’autres modèles au concept similaire. En effet, celle-ci a récemment déposé un brevet montrant les pistes de réflexion qu’elle suit actuellement. Une fois de plus, il s’agit là d’un brevet, soit l’une des premières étapes menant à la conception d’un produit. Cela signifie qu’il est possible que le constructeur abandonne finalement ce produit ou le fasse évoluer vers une direction différente.

Comme le montre le brevet de Samsung et les représentations de LetsGoDigital, le smartphone pliable est différent du Galaxy Fold en ce qu’il dispose de trois écrans et se plie en Z, soit à deux endroits différents et non un seul. Une fois déplié, le téléphone en question se transformait en tablette, comme son le premier smartphone pliable de la marque ou de Huawei. Il semblerait que l’écran puisse être situé vers l’extérieur du mobile ou vers l’intérieur, de façon à être plus protégé.

Au total, ce sont 23 schémas qui montrent à quoi pourrait ressembler ce smartphone (légèrement) futuriste. Néanmoins, les tailles ne sont pas évoquées, si bien qu’il est difficile de se rendre compte de la taille de l’écran une fois totalement déplié. L’on peut tout de même supposer que l’objet mélange à la fois les concepts de smartphone et de tablettes, sachant que l’écran déplié doit être plus conséquent que celui du Fold et du Mate X de Huawei.

Pour sa part, le constructeur chinois a lui aussi fait face à des retards et récemment annoncé que son smartphone ne serait pas commercialisé en septembre, mais d’ici la fin de l’année. D’autre part, Huawei a également déposé des brevets pour d’autres smartphones pliables.