Huawei repousse (encore) la sortie de son Mate X

Si l’on pensait que le Mate X de Huawei allait être disponible à la vente, au moins en Chine, durant le mois de septembre, le constructeur chinois accuse un nouveau retard. Il faudra donc attendre la fin de l’année pour pouvoir profiter du smartphone pliable de la marque.

Pour une commercialisation du Huawei Mate X en novembre ?

C’est lors d’une conférence qui s’est récemment tenue au siège de Huawei à Shenzhen que TechRadar a appris que le Mate X ne serait pas disponible pour la rentrée. À cette occasion, la marque a effectivement évoqué qu’elle repoussait de nouveau la sortie du mobile, mais qu’elle était certaine qu’il sortirait avant la fin de l’année en cours. Selon le média américain, il pourrait être mis en vente en novembre, du moins en Chine.

L’on peut supposer que Huawei fera tout pour que le Mate X soit disponible avant la fin de l’année afin qu’il puisse se retrouver sous les sapins de Noël lors des fêtes de décembre. Reste encore à savoir si cette date concernera un lancement en Chine ou une mise en vente à l’international, donc en Europe et en France. La marque chinoise ne s’est pas exprimée sur le sujet à l’occasion de la conférence.

L’on ne sait pas non plus pourquoi Huawei a de nouveau repoussé la date de sortie du Mate X, sachant que plusieurs indices laissaient à penser à une commercialisation imminente et que la marque avait récemment évoqué le mois de septembre.

TechRadar constate aussi que Huawei a légèrement modifié certains éléments du Mate X par rapport aux exemplaires envoyés aux journalistes il y a quelques mois. Certaines des modifications n’auraient pas été convaincantes, à l’exemple d’un dos en aluminium plutôt qu’en acier, et la firme serait revenue sur ses pas.

Pour rappel, Huawei est actuellement en course avec Samsung pour être le premier constructeur à dévoiler un téléphone pliable. Jusqu’ici, aucune marque de cette envergure n’a dévoilé un tel smartphone et le FlexPai du chinois Royole est loin d’avoir convaincu. Pour sa part, le coréen devrait dévoiler son Galaxy Fold en septembre.