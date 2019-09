Samsung s’apprête à revisiter les téléphones à clapet

On l’évoquait récemment, avant même la commercialisation de son premier smartphone pliable, Samsung songe déjà au Galaxy Fold 2. Alors que le Galaxy Fold devrait être lancé dans les jours qui suivent, Bloomberg révèle que la firme coréenne travaille actuellement sur un smartphone capable de se rétracter sous forme de carré, dans le sens de la hauteur.

Selon des sources proches du projet, Samsung cherche à rendre son prochain Galaxy Fold plus accessible et surtout plus fin. La lancement de cette seconde version dépendra évidemment des retombées en ce qui concerne le Galaxy Fold. Samsung serait en collaboration avec le designer américain Thom Browne pour ce prochain smartphone pliable. De ce fait, le constructeur asiatique cherche à toucher un public plus large en s’intéressant au milieu de la mode, du luxe, et surtout en proposant des spécifications techniques de qualité.

Le clapet de retour ?

Pour les puristes, ce nouveau Galaxy Fold pourrait remémorer des souvenirs de téléphones à clapet, revisité évidemment. Suite aux écrits de Bloomberg, ni Samsung, ni Thom Browne n’a décidé de commenter quoi que ce soit.

Toujours d’après cette source proche du développement du prochain Galaxy Fold, il devrait un appareil photo selfie similaire à celui que l’on retrouve sur le Galaxy Note 10 sortie récemment. Les objectifs devraient s’adapter au mode plié et déplié. Ben Wood, analyste chez CCS Insight s’interroge : « Je suis intrigué de voir si un fabricant peut proposer un design à clapet qui prend l’empreinte actuelle d’un smartphone et vous permet de le plier en deux comme un portefeuille de la même manière que les téléphones portables d’autrefois comme le Motorola Razr ». Il ajoute que c’est sûrement ce que les utilisateurs attendent le plus !

Pourtant tout n’est pas si rose en ce qui concerne le marché des smartphones pliables. Tout comme Samsung qui a du décaler le lancement du Galaxy Fold, Huawei et son Mate X ont dû faire de même. En ce qui concerne Royole qui a fait fureur lors du dernier CES en lançant avant tout le monde le premier smartphone pliable, les retours négatifs ont impacté la commercialisation de ce dernier. D’autres acteurs ont décidé de rester prudents, à l’image de Xiaomi et Oppo qui préfèrent rester dans le teasing.

Une fois les premières erreurs commises, ce nouveau segment devrait se développer considérablement. En tout cas vu la chute des ventes de Samsung, l’entreprise coréenne compte sur ces nouveaux types de smartphones pour redécoller.