Samsung : un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh dans les tuyaux ?

Si vous recherchez un smartphone avec une excellente autonomie, ce n’est peut-être pas les smartphones haut de gamme qui vous intéressent, mais plutôt les appareils de la gamme Galaxy M de Samsung. Celle-ci a été lancée en Inde par le constructeur coréen pour proposer des modèles abordables, avec de bonnes caractéristiques, et des batteries très importantes.

Après le lancement du premier Galaxy M en Inde, cette gamme est arrivée en Europe. Et aujourd’hui, par exemple, il vous est possible d’acheter le Samsung Galaxy M31. Ce modèle milieu de gamme a un écran AMOLED de de 6,4 pouces, quatre caméras sur le dos, dont un capteur de 64 mégapixels, et une fiche technique assez proche de celle du Galaxy A51.

Cependant, le M31 se distingue par sa batterie de 6 000 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy A51. Et le tout ne coûte que 289 euros.

Bientôt, un Galaxy M12 avec une batterie de 7 000 mAh ?

Mais si l’énorme batterie du Galaxy M31 vous impressionne, attendez de voir celle qui pourrait équiper le Galaxy M12. D’après les rumeurs, en effet, Samsung serait actuellement en train de préparer la sortie de ce modèle.

Et d’après des rumeurs qui sont relayées par nos confrères de PhoneArena, le M12 de Samsung, qui pourrait être appelé Galaxy F12 dans certaines régions, aurait une immense batterie de 7 000 mAh. Si pour le moment, aucune info n’est disponible au sujet de l’autonomie que fournira cette batterie, on peut déjà imaginer qu’elle sera très importante.

Sinon, comme la batterie, l’écran du Galaxy M12 serait aussi immense. Il aurait une diagonale de 6,7 pouces. D’autre part, le Galaxy M12 serait équipé d’un ensemble de quatre caméras sur le dos pour les photos et pour les vidéos.

Il faudrait également s’attendre à ce que le Galaxy M12 coûte moins cher que le Galaxy M31. Cependant, celui-ci pourrait utiliser une gamme de processeurs moins performante. Un tel smartphone pourrait être un sérieux concurrent pour les appareils comme le OnePlus N100 ou les Redmi Note de Xiaomi.

Des smartphones abordables, de bons rapports qualité-prix, et une autonomie impressionnante

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas encore officielles. Et de ce fait, la prudence reste de mise.

En tout cas, si aujourd’hui, vous recherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix, les smartphones de la gamme Galaxy M de Samsung représentent une bonne option. En prime, vous pourrez profiter d’une bonne autonomie grâce à leurs batteries XXL.

Sinon, on notera qu’aujourd’hui, des rumeurs circulent également au sujet des prochains smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S21. D’après celles-ci, le géant coréen sortirait ces appareils plus tôt que prévu. Une source indique même que la présentation du S21 et de ses variantes se ferait le 14 janvier (alors que les Galaxy S sont traditionnellement présentés en février).