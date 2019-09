Les constructeurs l’oublient parfois, mais l’une des choses les plus importantes sur un smartphone, c’est l’autonomie. C’est en partie pour cette raison que les modèles comme le Redmi Note 7, abordables, mais équipés de batteries de plus de 4 000 mAh, sont si populaires.

Et avec ses smartphones Galaxy M, destinés aux pays émergents, Samsung tente de se faire une place dans cette catégorie d’appareil. Son prochain modèle sera d’ailleurs un véritable « monstre » (selon les mots utilisés par le constructeur) puisque celui-ci sera équipé d’une batterie de… 6 000 mAh.

L’information a été confirmée par Samsung via son compte Twitter pour le marché indien, dans un teaser pour la présentation officielle de l’appareil, prévue pour le 18 septembre.

6000 is big. 6000 is monstrous. Introducing the new #SamsungM30s with monstrous 6000 mAh battery. Time for you to explore a whole new world of possibilities and get ready to #GoMonster. [1] pic.twitter.com/k4gRK8TFnO

— Samsung India (@SamsungIndia) September 2, 2019