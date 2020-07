Samsung va-t-il aussi lancer des smartphones sans chargeurs ?

Après la présentation d’iOS 14 durant la conférence WWDC, les fans d’Apple attendent maintenant la présentation des prochains appareils de la firme, les iPhone 12. Et en attendant, de nombreuses rumeurs circulent au sujet de ces modèles. L’une de ces rumeurs indique qu’Apple pourrait ne pas inclure de boitier de chargeur ni d’écouteurs filaire dans le packaging des iPhone 12.

Et aujourd’hui, une nouvelle rumeur indique que Samsung pourrait aussi en faire de même pour ses prochains smartphones en 2021. C’est ce qu’expliquent nos confrères Android Central, qui relaient un article du média asiatique ET News. En substance, l’idée serait de compenser le coût supplémentaire généré par les modems 5G en retirant le boiter de recharge (mais pas le câble) du packaging des smartphones. Cela permettrait soit de générer plus de bénéfices, soit de proposer les smartphones à des prix sensiblement moins chers.

Pour la plupart des utilisateurs, cela ne serait pas vraiment un problème, étant donné qu’ils pourront utiliser le boitier de leurs anciens smartphones. Néanmoins, il est possible que les utilisateurs de certains modèles doivent acheter un boiter spécial pour profiter des dernières technologies de recharge rapide.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et de ce fait, la prudence est encore de mise.

Pour l’iPhone 12, ça se précise

En ce qui concerne les prochains iPhone, les rumeurs sur l’absence du boiter et des écouteurs se précisent. Tout avait commencé avec une note qui aurait été publiée par le célèbre analyste Ming Chi Kou. Puis, récemment, nous avons relayé une info selon laquelle Apple aurait envoyé un sondage à des utilisateurs pour demander ce qu’ils ont fait du boitier de chargeur de leurs anciens iPhone.

Et récemment, le site asiatique Nikkei a corroboré les rumeurs. Dans un article publié cette semaine, celui-ci indique que tous les iPhone 12 auront un écran OLED, et aussi qu’il n’y aura pas de chargeur ni d’écouteurs. Et d’après ce média, la réduction des coûts serait l’une des raisons. Mais Apple estimerait aussi que ses clients peuvent utiliser les boîtiers de leurs anciens appareils.

D’ailleurs, Apple pourrait même indiquer qu’en n’incluant pas cet accessoire dans ses packagings, il contribue à réduire les déchets électroniques.