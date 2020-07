Pas de chargeur pour l’iPhone 12 ? La rumeur se précise

Dans quelques semaines, Apple présentera enfin ses prochains modèles haut de gamme, les iPhone 12. Et en attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur ces appareils. Normalement, il s’agira des premiers iPhone 5G, puisqu’Apple a négocié avec la société Qualcomm afin de mettre fin à la bataille qui opposait les deux entreprises, et pour que la firme de Cupertino puisse s’approvisionner en modems 5G auprès de ce fournisseur. Et récemment, une rumeur qui circule sur la toile indique aussi que pour la première fois, Apple n’inclurait pas d’écouteurs filaires ni de chargeur dans le packaging de ses prochains iPhone. Pourquoi ? Cela permettrait à Apple de faire baisser les coûts de ses prochains iPhone, ce qui pourrait être reflété sur les prix de ces appareils.

Et aujourd’hui, cette rumeur se précise. En effet, comme le rapporte le site 9to5Mac, la firme de Cupertino aurait envoyé un sondage à des utilisateurs d’iPhone pour demander comment ils utilisent les chargeurs de leurs anciens iPhone (vendu, perdu, donné à quelqu’un, encore en utilisation, etc.). Le sondage préciserait aussi que ce sondage fait référence au boitier de recharge, et non au câble Lighnting.

Un iPhone vendu sans son boitier ? Une idée pas si mauvaise si les clients peuvent utiliser leurs anciens boitiers

Ce sondage pourrait indiquer qu’Apple explore effectivement l’idée de ne pas mettre de boitier de recharge dans le packaging de l’iPhone 12. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’Apple réalise aujourd’hui que ses clients tiennent de plus en plus compte du prix lorsqu’ils achètent un nouvel iPhone. Ce sont généralement les iPhone les moins chers qui sont les plus populaires. Et au premier semestre, Apple a aussi lancé l’iPhone SE 2020, qui est un modèle compact et abordable, mais qui utilise le même processeur haut de gamme que l’iPhone 11.

On notera aussi qu’une autre rumeur qui circule sur la toile indique qu’Apple pourrait lancer une version 4G de l’iPhone 12 qui aura un prix très compétitif (549 dollars aux États-Unis). Ce modèle pourrait être très intéressant pour les gens qui vivent dans les zones où la 5G n’est, de toute façon, pas encore disponible.