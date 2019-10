Samsung a une très bonne nouvelle pour les amateurs de musique

Samsung a une très bonne nouvelle pour les audiophiles. Du moins, c’est ce que l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne peut confirmer. La marque de smartphones vient d’y déposer le nom de « Samsung Bass Booster », une technologie amplifiant les basses, à laquelle les différents produits que le géant sud-coréen commercialise pourraient en être équipés.

Rien n’est bien évidemment confirmé par Samsung, mais il ne serait pas surprenant que les smartphones puissent profiter de « Samsung Bass Booster », au même titre que les écouteurs sans fil de la marque, les Galaxy Buds.

Un son avec plus de basses pour les smartphones Samsung

Jusqu’à ce jour, les smartphones n’ont jamais été des références en matière de son. Pour écouter de la musique, mieux vaut-il encore connecter son smartphone à une enceinte, ou bien brancher un casque ou des écouteurs.

Samsung semble en avoir pris conscience, et chercherait à trouver une technologie suffisamment petite pour être intégrée à ses smartphones. La qualité du son des terminaux se rapprocherait ainsi plus de ce que l’on peut retrouver sur un ordinateur, bien qu’il sera très compliqué d’en arriver là.

Le nom de « Samsung Bass Booster » vient juste d’être découvert, alors que Samsung a déposé la marque auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne. A l’heure actuelle, il n’est évidemment pas possible de savoir le stade d’avancement de la technologie, ni même si Samsung travaille de façon indépendante sur le projet, où s’il s’agit d’un partenariat avec un fabriquant de matériel spécialisé dans l’audio.

Rendez-vous en février 2020 ?

A ce stade, chaque nouvelle hypothèse n’est qu’une supposition. Mais il peut être intéressant de faire des pronostics quant à la sortie de « Samsung Bass Booster » pour en dessiner les premières lignes.

En février 2020, Samsung dévoilera ce qui se présentera comme le remplaçant du Galaxy S10, lancé un an plus tôt. Il est encore difficile de savoir si ce dernier s’appellera « Galaxy S11 », car son arrivée pourrait être fusionnée avec la gamme des « Note ». Si tel est le cas, les hypothèses tablent sur une nouvelle appellation « Galaxy One », mais rien n’est moins sûr. En tout cas, la sortie du nouveau flagship de Samsung serait une parfaite occasion pour innover et proposer une qualité sonore supérieure aux précédents modèles. Affaire à suivre.