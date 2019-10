Samsung Galaxy S11 : date, prix et caractéristiques attendues

En février dernier, Samsung présentait ses nouveaux Galaxy S10 et S10+ , renouvelant ainsi une première partie de ses appareils haut de gamme. Un calendrier réitéré chaque année, où la seconde partie de l’année est davantage consacrée au renouvellement de la gamme « Note ».

Si l’on en suit cette logique, il ne serait donc pas surprenant que la firme sud-coréenne sorte son nouveau flagship dans sa cuvée 2020 dès le prochain mois de février. Déjà aujourd’hui, des premières caractéristiques sont suggérées pour le smartphone, de quoi faire un récapitulatif de tout ce que l’on sait aujourd’hui.

Ce que l’on sait de la date et des prix du Samsung Galaxy S11

Le mois de février est effectivement logique, et de nombreuses rumeurs cherchent aujourd’hui à en prédire le jour exact. Ainsi, Samsung pourrait profiter du salon MWC de Barcelone, qui se déroulera du 24 au 28 février 2019. Mais d’autres sources, dont un article de SamMobile, suggéraient qu’une nouvelle conférence « Unpacked » pourrait avoir lieu le 18 février, et donnerait l’occasion à Samsung de présenter le S11 lors de la troisième semaine du mois de février, comme la firme en a l’habitude.

En termes de prix, un nouvel article publié par TechRadar avance le constat que le smartphone devrait une nouvelle fois voir ses tarifs majorés. A son lancement, le S10 coûtait 899 $ dans sa version d’entrée de gamme. L’article avance l’idée que le prix devrait augmenter d’une centaine de dollars. En France, nous pourrions donc s’attendre à une augmentation de la même nature, sachant que le Samsung S10 était sorti au prix de 909 euros.

Les caractéristiques techniques attendues du Galaxy S11

D’un point de vue de la fiche technique du nouveau Samsung Galaxy S11, les rumeurs commencent à se préciser. A commencer par l’arrivée de capteurs photos proposant des clichés aux dimensions plus importantes que celles du S9 ou du S10. En effet, des caméras de 48, 64 voire 108 MP pourraient arriver. A l’heure actuels, les capteurs 16 MP de Samsung permettent déjà à ses modèles haut de gamme de pouvoir concurrencer Huawei ou encore Apple.

Sans transition, parlons d’écran. Car il y a quelque temps, Samsung avait déposé un brevet (repéré par LetsGoDigital), proposant d’intégrer un second écran sur la partie dorsale des smartphones. Une piste possible pour supprimer le problème de l’emplacement de la caméra selfie, tant l’écran secondaire permettrait un aperçu de notre cadrage en cours. Il s’agit bien évidemment que d’une rumeur, et il serait plus logique que Samsung reste sur un modèle traditionnel, en proposant encore une encoche (Samsung ne souhaite pas proposer de caméra sous l’écran, avant que la technologie ne soit « à maturité »).

En termes de puissance, nous pourrions nous attendre à voir lancé un appareil disposant d’une mémoire vive de 12 Go, comme Samsung avait déjà communiqué au sujet d’un tel lancement. Il faut dire que le smartphone devrait une nouvelle fois être une référence en termes de puissance, avec une puce gravée en 5 nm. Une information avancée par le média chinois Sina, alors que Samsung prévoyait de sortir un processeur aussi fin pour 2020, concurrençant forcément Qualcomm et ses prochains modèles de Snapdragon.

Qu’en sera-t-il de la batterie du Samsung Galaxy S11 ?

En reste que de nombreux points sont encore dans le flou au sujet des caractéristiques du nouveau Samsung S11. Le nouveau flagship – qui est a priori nommé « Picasso » dans son nom de code pour son développement – est très discret au sujet de l’évolution de son accumulateur. Sur le S10, une batterie de 3.400 mAh est présente. Samsung pourrait-il sortir son S11 en dépassant les 4.000 mAh ? Il le faudrait, si le constructeur souhaite s’aligner face à la concurrence.

Galaxy S et Galaxy Note, deux gammes fusionnées ?

Terminons cet article au sujet du futur du haut de gamme chez Samsung. Car à ce sujet, il n’est pas sûr pour l’heure que le remplaçant du S10 s’appelle réellement S11. En effet, des rumeurs avancent l’idée que la firme sud-coréenne pourrait choisir de marquer la nouvelle décennie en passant d’une gamme en S10 à une gamme en S20. Le prochain flagship serait donc le premier du genre à obtenir le nom.

Mais Samsung ne propose pas qu’une seule gamme de smartphone premium. Et dans un souci de clarté, il pourrait être possible que les Galaxy S et Galaxy Note ne fassent plus qu’un ces prochaines années. Auquel cas, nous aurions à faire à un « Galaxy One ». Affaire à suivre.