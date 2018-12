Sélection cadeaux de Noël : 9 bons plans sur Amazon, Fnac et Cdiscount

Alors que Noël approche à grands pas, il est temps de penser aux cadeaux. Les marchands en ligne accordent toujours beaucoup d’importance à cette période, et c’est sans surprise leur plus gros mois de l’année en termes de volumes. Ils n’hésitent pas à offrir quotidiennement des ventes flash pour séduire leur clientèle, et les aident à trouver des cadeaux de Noël adaptés à leur entourage.

Ci-dessous, les différents marchands particulièrement actifs à Noël :

Comme chaque année, les consoles de jeux sont les stars de la fin d’année. Et pour soutenir encore d’avantage leur succès, les e-commerçants n’hésitent pas à offrir des packs avec les différentes consoles de jeux comme la PS4, la Xbox One ou encore la Nintendo Switch avec des remises séduisantes. Ils rebondissent ainsi sur le Black Friday qui a vu des promotions similaires.

Comment les marchands s’organisent pour Noël

S’il n’est pas toujours facile de trouver une idée de cadeau de Noël pour son entourage, les marchands ont développé au fil du temps une expertise dans les recommandations de produits à Noël. Au fil des années, ils ont donc une bonne vision des produits qui se vendent bien, et ils ont réussi à déterminer des profils qui seraient plus ou moins intéressés par tel ou tel produit.

Comme on peut le voir sur Cdiscount, Fnac ou Amazon, il y a des listes d’idées de cadeaux de Noël qui sont proposées selon les profils des heureux bénéficiaires : sexe, âge, intérêt, budget – tout est bien organisé afin d’accompagner les internautes dans leur démarche pour trouver des idées pour cette fête. Ci-dessous, vous avez un exemple de ce que l’on peut retrouver sur Amazon par exemple, selon le budget que l’on souhaite y allouer :

