Seul un quart de la planète pourrait profiter de la 5G sans fil d’ici 2030

Le cabinet de conseil McKinsey a publié un rapport dans lequel il se questionne sur la 5G et sa capacité à se développer dans le monde dans les années à venir. Cette nouvelle technologie promet des vitesses de téléchargement 10 fois supérieures à celles que nous connaissons aujourd’hui. Cet avantage, un parmi d’autres, assure un changement de fond dans plusieurs secteurs comme l’Internet des Objets, la santé et autres.

Toutefois, le rapport indique que seul un quart de la population pourrait profiter de la 5G d’ici 2030. Dans 10 ans à peine, deux milliards de personnes dans le monde seulement bénéficieraient d’une telle technologie, dont la majorité issue des régions développées comme les États-Unis, l’Europe et la Chine. McKinsey estime le coût total des installations allant de 700 à 900 milliards de dollars.

Le cabinet de conseil prévoit l’arrivée d’un type de 5G spécifique —qui fonctionnerait sur les mêmes bandes d’ondes que la 4G— bien qu’un peu plus lent. Pour un coût estimé entre 400 et 500 milliards de dollars, cette technologie pourrait couvrir jusqu’à 80% de la population d’ici 2030. Toutefois, ce réseau ne serait que légèrement plus rapide que la 4G.

Du côté des domaines impactés, McKinsey évoque principalement la mobilité, les soins de santé, l’industrie manufacturière et le retail. Ceux-ci seront les principaux secteurs concernés par l’impact économique du développement de la 5G, car ils représentent actuellement 30% du PIB mondial. Rien qu’en prenant en compte ces quatre domaines, le PIB mondial pourrait passer de 1,2 à 2 billions de dollars d’ici 2030.

Développer la 5G dans le monde, mais…

Le déploiement de la 5G à travers le monde risque de connaître quelques contretemps, principalement dû aux frictions entre les acteurs qui travaillent au développement de cette technologie. En effet, l’équipementier Huawei est au centre de vastes accusations venues des USA, au point qu’il a été mis sur liste noire dans le pays.

En France, Bouygues Telecom a fait savoir que l’éviction de la firme chinoise serait un véritable désastre pour la 5G ainsi que pour les réseaux existants. Si le gouvernement français venait à exclure l’entreprise du pays, cela signifierait que les acteurs devraient désinstaller les équipements 4G de Huawei pour installer ceux de ses concurrents. De son côté, les concurrents de Bouygues ont décidé de se passer des services de l’entreprise pour collaborer avec des équipementiers comme Nokia et Ericsson.