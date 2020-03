Seulement 12% des conducteurs américains feraient confiance aux voitures autonomes

Cela fait des années qu’on évoque les voitures autonomes. Mais jusqu’à maintenant, on s’est surtout focalisé sur les évolutions technologiques et des réglementations. Or, pour que ce type de véhicule puisse remplacer nos voitures à l’ancienne, il faudra également convaincre les gens d’utiliser celui-ci.

Et visiblement, dans ce domaine, il y a encore du progrès à faire, même aux États-Unis. En effet, une étude réalisée par l’American Automobile Association indique qu’actuellement, seulement 12% des conducteurs feraient confiance aux voitures autonomes. « Encore plus d’Américains – 28% – ne savent pas ce qu’ils pensent de la technologie », indique également l’association. D’après celle-ci, les gens souhaiteraient voir plus d’informations sur les questions essentielles concernant les voitures autonomes, dont les questions de sécurité et de responsabilité.

Par exemple, 57% des Américains aimeraient savoir clairement qui est légalement responsable en cas d’accident. 51 % voudraient connaitre les lois qui rendront les voitures autonomes sûres. Et 49% voudraient savoir à quel point ils pourraient être vulnérables aux hackers.

En substance, le problème semble surtout être que le public n’est pas suffisamment informé.

Pourtant, aux États-Unis, Waymo continue de progresser

Actuellement, l’un des leaders dans les technologies pour les voitures autonomes est Waymo, une filiale d’Alphabet qui était autrefois une équipe au sein de Google.

Les voitures autonomes de Waymo ont déjà parcouru plus de 32 millions de kilomètres dans des villes américaines. Et actuellement, celui-ci teste déjà un service de taxis autonomes, et s’intéresse également au transport de marchandises.

Il y a quelques jours, Waymo a aussi annoncé une levée de 2,25 milliards de dollars auprès d’investisseurs extérieurs, une première pour cette filiale d’Alphabet. Par ailleurs, d’après de récentes rumeurs, Waymo serait passé de 800 employés à 1 500 en l’espace d’un an.

Enfin, la firme a signé un partenariat avec l’alliance Renault-Nissan afin d’étendre sa portée en France et au Japon.