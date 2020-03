Voitures autonomes : Waymo lève 2,25 milliards de dollars

Si Google est la principale source de revenus de la maison mère Alphabet, cette dernière est également bien positionnée dans le domaine des voitures autonomes grâce à Waymo.

Aujourd’hui, ce spécialiste des voitures autonomes annonce même sa première levée de fonds extérieur, qui a permis de lever 2,25 milliards de dollars. Parmi les nouveaux investisseurs de Waymo, il y a Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board, Mubadala Investment Company, Magna International, Andreessen Horowitz, et AutoNation.

Pour rappel, Waymo était un projet au sein de Google, lancé en 2009, avant de devenir une filiale à part entière d’Alphabet. Aujourd’hui, sa technologie Waymo Driver a déjà conduit sur plus de 32 millions de kilomètres sur les routes publiques dans 25 villes.

Waymo propose un service de taxis autonomes, via son programme Waymo One. Et avec Waymo Via, la filiale d’Alphabet s’intéresse également au transport de marchandises.

Waymo, leader des voitures autonomes ?

Avec ses technologies avancées, il est naturel que Waymo intéresse les investisseurs. Pour Egon Durban, Co-CEO de Silver Lake, qui devient membre du conseil d’administration de Waymo, cette filiale d’Alphabet est reconnue comme le leader dans les technologies pour les voitures autonomes. « Nous sommes profondément alignés sur l’engagement de Waymo à rendre nos routes plus sûres, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser et faire évoluer Waymo Driver aux États-Unis et au-delà », indique-t-il dans un communiqué.

Quant à John Krafcik, CEO de Waymo, il se réjouit d’agrandir son « équipe », « en ajoutant des investisseurs financiers et d’importants partenaires stratégiques qui apportent des décennies d’expérience en investissant et en soutenant des entreprises technologiques prospères développant des produits transformateurs. »

« Avec cette injection de capital et de sens des affaires, aux côtés d’Alphabet, nous approfondirons notre investissement dans nos employés, notre technologie et nos opérations, le tout pour soutenir le déploiement du Waymo Driver dans le monde entier », ajoute le CEO de Waymo.

Pour rappel, en 2019, Waymo a signé un partenariat avec l’alliance Renault Nissan, afin d’étendre sa portée en France et au Japon.

Sinon, récemment, on a appris que l’entreprise aurait presque doublé ses effectifs. D’après un article publié par le site The Information, le nombre d’employés de Waymo serait passée de 800, il y a un an, à 1 500 aujourd’hui.