Seulement 6,5 % des utilisateurs de Netflix qui ont testé Disney+ seraient prêts à se désabonner

Au mois de novembre, Disney a finalement lancé sa plateforme de streaming Disney+ aux États-Unis. Et grâce à son important catalogue, ce nouveau service est déjà considéré comme l’un des principaux rivaux de Netflix.

Mais comment l’arrivée de Disney+ va-t-elle affecter Netflix ? En attendant les données réelles, un récent sondage réalisé par Bank of America suggère que l’impact de ce nouveau concurrent sur le nombre d’abonnés de Netflix ne devrait pas être trop important.

Comme le rapporte CNBC dans un article publié cette semaine, Bank of America a interrogé 1 000 Américains qui sont à la fois abonnés à Netflix et à Disney +.

Et d’après ce sondage, seulement 6,5 % de ces personnes envisagent de se désabonner à Netflix. Bien que cela pourrait affecter les prévisions de Wall Street, il ne s’agit pas d’un impact important et comme l’indique CNBC, Bank of America reste optimiste par rapport à l’avenir de Netflix.

D’ailleurs, il faut également tenir compte du fait que toutes les personnes qui indiquent qu’ils vont se désabonner ne le feront pas nécessairement.

De plus, sur 65 % des personnes interrogées par Bank of America ont indiqué que l’offre de Disney+ ne remplace pas celle de Netflix. Seulement 33 % des répondants ont indiqué le contraire.

En substance, Netflix et Disney+ pourraient donc devenir des offres complémentaires.

Disney+ arrive en France en 2020

Pour le moment, Disney+ n’est pas accessible depuis l’Hexagone. Mais l’entreprise a déjà annoncé que ce nouveau service arrivera le 31 mars 2020.

Et récemment, nous avons appris que Canal+ sera l’unique distributeur des services de Disney+ en France, alors que la chaîne distribue déjà l’offre de Netflix dans l’Hexagone.