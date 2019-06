SFR : l’option eSIM (pour smartwatch) est maintenant disponible

Une option « Montre Connectée » chez SFR

En mai dernier, Samsung annonçait la disponibilité de la version eSIM de sa Galaxy Watch. Aujourd’hui, c’est l’opérateur SFR qui officialise fièrement le lancement de sa nouvelle option « Montre Connectée« . Proposée au prix de 5 euros/mois sans engagement, cette option est disponible pour les clients mobile SFR et RED, et permet évidemment d’utiliser toutes les fonctionnalités d’une montre connectée, compatible avec la technologie eSIM.

Rappelons qu’une smartwatch dotée d’une eSIM permet de s’affranchir de la présence impérative d’un smartphone associée, pour accéder à toutes ses fonctionnalités. « Ainsi, via le réseau 4G de SFR qui couvre près de 99 % de la population, les clients SFR pourront rester connectés lors d’une activité sportive ou encore d’un moment de détente à la plage, à la montagne et ce sans avoir leur smartphone à proximité » confirme l’opérateur.

Soulignons toutefois que cette compatibilité eSIM est proposée uniquement en France. En d’autres termes, si vous comptiez utiliser les fonctions 4G de votre Apple Watch Series 4 à l’étranger, il faudra alors appairer la montre avec un smartphone, permettant d’utiliser la 3G/4G à l’étranger.

Des montres Apple et Samsung chez SFR

Du côté de chez SFR, on propose un total de six montres connectées compatibles 4G, mais issues de seulement deux constructeurs bien distincts. Dans le détail, il s’agit de trois modèles d’Apple Watch Series 4, mais aussi de trois versions de la nouvelle Galaxy Watch de Samsung. Pour le lancement, SFR propose une offre de réduction de 30 euros sur les montres signées Apple, et de 100 euros sur celles proposées par le groupe coréen. Les frais de mise en service (10 euros) sont également offerts, tout comme les trois premiers mois d’abonnement.

Pour Grégory Rabuel, Directeur Exécutif Grand Public SFR : « l’arrivée des montres connectées 4G dernière génération chez SFR démontre la volonté du groupe de proposer à nos clients le meilleur des nouvelles technologies« . Dommage toutefois que ce même SFR ne propose pas le moindre forfait eSIM pour smartphones, sachant que les récents iPhone ou même le Pixel 3 de Google sont compatibles.