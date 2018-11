Shazam se connecte désormais à Instagram Stories pour partager des chansons

La dernière mise à jour 12.3 de l’application de reconnaissance musicale, Shazam, et propriété d’Apple, permet désormais d’ajouter facilement des chansons à Instagram Stories.

Un partage Shazam sur Instagram Stories très simple

L’application d’Apple permettant de reconnaître des morceaux de musique a simplifié au maximum la fonction de partage sur Instagram Stories. Il suffit d’identifier une chanson et d’appuyer sur les trois points à droite du bouton « Acheter » ou « Ajouter à » puis sur le bouton de partage se trouvant en bas de votre écran. Une liste d’options devrait alors apparaître et dans laquelle vous trouverez, entre autre, Instagram Stories. Il suffit de sélectionner cette option et le nom de la chanson, de l’artiste et le nombre de Shazam reçu à ce jour apparaîtra dans votre Instagram Stories.

Vos amis qui visionnent votre Story peuvent, s’ils n’utilisent pas Shazam, en savoir davantage sur cette application de reconnaissance musicale. Ce logiciel, désormais propriété d’Apple, permet d’identifier un très grand nombre de chansons. En utilisant le microphone de votre smartphone, l’application va échantillonner la musique passée et en créer une empreinte digitale qui sera comparée aux chansons présentes dans sa base de données. Si Shazam reconnaît le morceau alors le nom de la chanson, de l’artiste et de l’album vous sera indiqué. L’application vous propose aussi des liens pour pouvoir l’écouter, comme par exemple sur YouTube, iTunes, Deezer ou bien encore Spotify.

L’énorme succès de Shazam

Shazam est un véritable succès. L’application gratuite a été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde et elle est utilisée en moyenne 20 millions de fois par jour pour identifier des morceaux de musique. En décembre dernier, Apple a acheté l’entreprise britannique Shazam et ses brevets. Bien que le prix de cet achat n’ait pas été publié, de nombreux experts estiment à 400 millions de dollars le prix de la transaction. L’Europe avait d’ailleurs particulièrement suivi de près cet achat.

Notez que c’est en 2002 que la première version de Shazam a vu le jour. Longtemps restée confidentielle, l’application a connu son véritable envol à partir de 2007 avec l’arrivée des premiers iPhone. L’application a d’ailleurs été l’une des premières à apparaître sur le Store d’Apple.