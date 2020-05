Shopify dévoile son compte bancaire gratuit pour les utilisateurs de la plateforme

Lors du Shopify Reunite, le premier évènement virtuel de l’entreprise qui a rassemblé plus de 100.000 participants à travers le monde, Shopify a annoncé plusieurs nouveautés, dont la possibilité d’ouvrir un compte bancaire professionnel avec une carte de débit bancaire gratuite.

La société canadienne devait effectivement tenir sa conférence annuelle, le Shopify Unite à Toronto, mais celle-ci a été annulée en raison de la crise sanitaire actuelle. Le fait de tenir un évènement virtuel en remplacement, a permis à Shopify de s’adresser à un public beaucoup plus large et de faire directement des annonces en avant-première sur les prochains produits qui vont sortir. En effet le Shopify Unite s’adresse généralement à un public beaucoup plus restreint de développeurs et de partenaires.

Une carte bancaire destinée à concurrencer les services bancaires classiques

Même si l’entreprise ne souhaite pas devenir une banque, elle est néanmoins intéressée pour développer sa branche finetech. Au terme d’une enquête menée par Shopify, il s’avère que presque deux commerçants sur cinq continuent d’utiliser leur compte personnel pour leurs transactions professionnelles. Il existe donc une demande qui n’est pas comblée actuellement par les banques traditionnelles. Shopify aimerait s’y s’engouffrer en court-circuitant le système bancaire classique et en s’adressant directement aux utilisateurs de sa plateforme.

Le lancement de ce nouveau service bancaire dénommé « Shopify Balance » se fera d’abord aux États-Unis. Un partenaire gérera l’infrastructure, son nom sera dévoilé plus tard. Avec ce nouveau service bancaire, le commerçant disposera des fonds le jour même où il aura été payé. Ce service comprend un compte, une carte et des récompenses. Avec cette carte, ils pourront effectuer des dépenses en ligne ou en magasin et également effectuer des retraits. Celle-ci sera sous forme physique, envoyée par voie postale et sous forme virtuelle.

Après l’Apple Card, de nombreuses entreprises comme Huawei, Google et Samsung avaient annoncé qu’elles souhaitaient créer leurs propres cartes bancaires, ceci dans le but de renforcer leur écosystème. Shopify souhaite évidement faire la même chose avec ce compte bancaire et espère attirer beaucoup de commerçants.

Lors du Shopify Reunite, l’entreprise a fait d’autres annonces concernant notamment la flexibilité de paiement, un service de livraison locale amélioré, l’extension du réseau Shopify Fulfillment et une amélioration des boutiques en ligne.