Après une petite introduction en forme de pique (hommage ?) aux annonces de Free, Stéphane Richard a ouvert sa keynote en mettant en avant les besoins de connectivité dans le monde.

Le Show Hello en live

Voici la vidéo en live si vous voulez la suivre avec nous :

L’Internet des objets pour tous ?

Moins d’un français sur 4 possède un objet connecté, et, pour Stéphane Richard, l’accès à l’IOT est compliqué par des écosystèmes complexes, avec une multitude de protocoles. À partir du premier trimestre 2019, les objets connectés pourront être connectés directement à la livebox via une seule et unique application.

Le nom du service est on ne peut plus simple : « Maison connectée ». Elle permettra d’interfacer des marques comme Philips, Bosch ou encore Netatmo. L’application est gratuite, et fonctionne sur les livebox de dernière génération, via une mise à jour du logiciel. Une offre sécurité sera déployée aussi au T1, via un partenariat avec Groupama, et ce service s’appellera « Maison protégée ».

L’Intelligence Artificielle

Moins d’un français sur 10 utilise un Assistant chaque jour. Pour Stéphane Richard, l’IA ne répond pas encore aux besoins du quotidien. Pour Orange, la réponse est simple : Djingo. On attend de voir.

Sur scène, le président de Deutsch Telecom a rejoint Stéphane Richard pour présenter les avancées que les deux équipes ont faites ensemble. Les enceintes connectées des deux fournisseurs (Hello Magenta et Djingo) sont les mêmes. Pour lutter contre les GAFA, les deux assistants mettent l’accent sur les données personnelles, et la RGPD. Leur but est de ramener le stockage des données en Europe, qui ne représente que 4% de la data mondiale actuellement.

Djingo peut prendre la place du smartphone pour faire des appels, changer de chaîne, piloter les objets connectés de la maison. Parmi les partenaires, on retrouve… Amazon. Alexa est intégré dans l’enceinte Djingo, ce qui peut paraître aux antipodes de l’argumentaire sur la place de l’Europe dans l’IA.

L’enceinte connectée Djingo sera disponible au printemps 2019 dans toutes les boutiques Orange pour 49€. On attend de voir.

Les infrastructures se développent

Stéphane Richard a fait état des avancements dans la mise en place des câbles sous marins à travers le monde. Orange est un acteur majeur du secteur, et va déployer de nouveaux projets pour renforcer la connectivité avec les USA (via un partenariat avec Google), mais aussi les territoires d’outre-mer et l’Afrique à l’Europe.

Concernant la fibre dans les régions pas encore reliées en France, Orange va proposer une offre de 4G fixe pour profiter de son réseau mobile. L’offre sera sans engagement.

Orange investit dans la R&D sur la 5G et un nouveau centre d’expérimentation vient d’ouvrir à Châtillon. Orange a fait une démo d’un flux vidéo depuis un drone en 50 Mb/s en utilisant le réseau 5G.

2019 verra le déploiement d’un réseau 5G dans 17 villes en France et en Europe (dont Paris, Lille, Marseille et Nantes), pour commencer les tests grand public.

Orange Bank

La banque en ligne (critiquée par beaucoup) compte 200 000 clients actuellement. Dès le printemps 2019, les clients recevront automatiquement une alerte pour éviter les frais bancaires et les agios.

Sur les cartes bancaires Orange Bank, le cryptogramme à l’arrière deviendra dynamique et changera toutes les heures, pour diminuer le risque de fraude bancaire.

Les données et la sécurité

Stéphane Richard a fait un long développement sur la sécurité de vos données. Orange veut protéger les données de ses utilisateurs. Pour la firme, la donnée n’est pas le business model (comme Facebook ou Google), c’est l’abonnement.

Avec l’application « Mobile Connect et moi » Orange veut créer une identité numérique unique pour chaque personne. Le système sera interfacé avec France Connect, et met l’accent sur la sécurisation des données. Orange vise aussi le monde médical, via un carnet de santé sécurisé par l’opérateur.

Orange veut offrir aux collectivités locales un système de vote électronique basé sur la Blockchain.

Orange a donc mis un fort accent sur la sécurité des données et veut créer un écosystème complet de vos données personnelles allant de votre identité, au carnet médical, en passant par le vote et les données bancaires. L’enjeu et fort et Stéphane Richard a annoncé le lancement d’un comité d’éthique sur la donnée.

Article en cours de développement