Si Disney devait racheter une licence, ce serait James Bond

Comme tous les ans, le fameux magazine Time fait la liste des personnalités les plus influentes de l’année dans divers domaines. En 2019, Robert Iger, le patron des studios Disney a été élu « homme d’affaires » de l’année par le magazine. Après cette distinction, l’homme a répondu à quelques questions, parmi lesquelles il a avoué son amour pour la licence James Bond qui, s’il devait choisir, serait la prochaine qu’il pourrait racheter.

007 en mission chez Mickey ?

Au cours de l’interview avec Robert Iger, le patron des studios Disney, le journaliste du Time a demandé quelle serait la prochaine licence que Disney pourrait racheter dans les futurs mois pour compléter sa collection de grands classiques parmi Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore James Bond. Si le PDG de la firme aux grandes oreilles a précisé que pour l’heure, il n’était pas dans les plans de Disney de racheter quoi que ce soit, ce dernier à tout de même confier beaucoup aimer la série de 007.

Nous ne cherchons pas à acheter quoi que ce soit en ce moment mais j’ai toujours été un très grand fan de James Bond.

Robert Iger, PDG de Walt Disney Compagny – TIME

Si ce n’est pas dans les plans pour le moment, racheter la licence James Bond ne ferait pas peur à Disney. En effet, avec son rachat de la FOX en mars 2019, la firme de Mickey commence à avoir un sacré monopole sur Hollywood. Et les résultats se font ressentir.

2019, année historique pour Disney

Star Wars, Marvel, Les Simpsons, X-Men, Alien, Malcolm, How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, l’ensemble des films d’animations Pixar… Tout cela appartient désormais à Disney. Et avec le lancement de son service de streming Disney+, l’année 2019 représente une année historique pour la firme de Mickey.

Au cinéma, l’année est historique également puisque la firme va sans doute dépasser la barre des 10 milliards de dollars de recette au box-office grâce à la Reine des Neiges 2 et Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker. Avec une grosse licence comme James Bond dont le prochain opus est prévu pour le 8 avril 2020, Disney pourrait continuer à viser les sommets et les records.