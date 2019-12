Au terme d’une année folle, Disney va dépasser 10 milliards de recette au box-office mondial

Avec 2,8 milliards de dollars de recettes, Avengers : Endgame est devenu le film qui a réalisé le meilleur chiffre d’affaires devant Avatar. Ce succès éclatant illustre l’année incroyable qu’est en train de réaliser Disney au cinéma. L’entreprise approche de la barre fatidique des 10 milliards récoltés en un an, ce qui constitue une première dans l’histoire du septième art. C’est largement plus que le précédent record datant de 2016, et déjà détenu par la compagnie, qui s’établissait à 7,6 milliards. Ce montant pourrait même être supérieur si on ajoutait les titres de la Fox récemment rachetée par la société.

Outre Avengers : Endgame, quatre autres films ont franchi la barre fatidique du milliard : Le Roi Lion, Aladdin, Captain Marvel et Toy Story 4. Ils devraient être très rapidement rejoint par La Reine des Neiges 2 qui est en train de cartonner un peu partout dans le monde. On peut aussi largement envisager que Star Wars 9 se hisse bien au dessus de ce niveau après sa sortie le 18 décembre prochain.

2020, une année pleine de promesses pour Disney

Tout va donc pour le mieux pour Disney, et ce succès de l’entreprise s’explique en partie par sa capacité à s’exporter comme l’explique Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore, interrogé par CNBC : « Disney a eu une année incroyable au box-office en 2019 et la composante internationale de ce succès démontre clairement la puissance de la marque non seulement sur le marché américain, mais aussi auprès des fans du monde entier. ».

Il est vrai que la compagnie travaille beaucoup pour vendre ses franchises partout et notamment en Asie. Nous vous parlions notamment récemment des efforts déployés par Lucasfilm pour séduire le marché chinois. Disney va notamment s’associer à Tencent pour produire le premier roman chinois rattaché officiellement à Star Wars.

A y regarder de plus près, cette année n’est peut-être pas si exceptionnelle pour l’entreprise qui pourrait bien obtenir de beaux résultats en 2020. De nombreux long métrages pourraient tirer leur épingle du jeu et parmi eux Jungle Cruise, Black Widow, Mulan ou encore The Ethernals.