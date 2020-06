L’ancienne directrice de Reddit accuse la plateforme d’avoir amplifié « la haine, le racisme et la violence »

De nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes américaines depuis la mort de l’Afro-Américain George Floyd lors d’une arrestation policière. Plusieurs entreprises ainsi que des personnalités ont tenu à afficher leur soutien au mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux tout en condamnant les actes de racisme et de haine. Toutefois, certaines d’entre elles se risquent également à un retour de bâton visant la propre gestion de leurs services.

Reddit fait partie des entreprises qui ont pris la parole à ce sujet, si bien que l’actuel PDG de Reddit, Steve Huffman, a envoyé une lettre à ses employés sur le sujet ce lundi. Également partagée sur Twitter, celle-ci indique que la plateforme condamne la violence : « Nous ne tolérons pas la haine, le racisme et la violence, et même si nous avons du travail à faire pour les combattre sur notre plateforme, nos valeurs sont claires ».

La réaction n’a pas traîné, si bien qu’Ellen Pao a réagi directement sur Twitter suite à la publication de la lettre. PDG intérimaire de la société de fin 2014 à mi-2015, elle a partagé le document avec une réponse cinglante : « Je suis obligé de vous rappeler : Vous auriez dû arrêter le [subreddit, NDLR] the_donald au lieu de l’amplifier, lui et sa haine, son racisme et sa violence. Une grande partie de ce qui se passe maintenant est à vos pieds. Vous n’avez pas le droit de dire BLM [Black Lives Matter, NDLR] quand reddit nourrit et monétise le suprémacisme blanc et la haine toute la journée ».

I am obligated to call you out: You should have shut down the_donald instead of amplifying it and its hate, racism, and violence. So much of what is happening now lies at your feet. You don't get to say BLM when reddit nurtures and monetizes white supremacy and hate all day long https://t.co/VN5XCiYp5g

— Ellen K. Pao (@ekp) June 2, 2020