Singles Day : AliExpress brade ses prix, TOP 10 des offres à saisir 🔥

Tous les ans, le Single Day prend de l’ampleur dans le monde. S’il se tient officiellement le 11 novembre (11/11, jour des cĂ©libataires), AliExpress a dĂ©cidĂ© de le prolonger de 24 heures cette annĂ©e. Les offres pour cette opĂ©ration sont donc toujours valables, nous avons fait une sĂ©lection ci-dessous.

Filiale du gĂ©ant Alibaba, AliExpress est le concurrent direct des Amazon, Fnac et Cdiscount en France. Sa croissance est fulgurante, et la qualitĂ© des offres pour le Singles Day est ahurissante. Sur ce site e-commerce, il faut associer les remises avec des coupons qui permettent de rĂ©duire encore le coĂ»t de son achat. Sur certains produits phares (et rĂ©cents), vous pouvez rĂ©aliser jusqu’Ă 50% d’Ă©conomie.

Sur la première journĂ©e du Singles Day, AliExpress aura explosĂ© tous les scores. Sa maison-mère, Alibaba, a annoncĂ© avoir atteint 74,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur 24 heures. La croissance de cette opĂ©ration est gigantesque quand on sait que « seulement » 38,4 milliards avaient Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©s l’an dernier. Alibaba se situe loin devant Amazon, dont l’Ă©vĂ©nement le plus grand n’est autre que Prime Day. Celui-ci a gĂ©nĂ©rĂ© 10,1 milliards de chiffre en 2020.

Pour Singles Day, AliExpress a mis toutes les plus grandes marques Ă l’honneur. Ce sont au total plus de 31 000 marques qui ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es via le rĂ©seau de sites Alibaba incluant AliExpress, Taobao ou T-Mall. En France, on peut aussi retrouver des offres sur des cartes cadeaux Fnac directement sur le site AliExpress. Vous pourrez ensuite les utiliser sur le site Fnac en toute simplicitĂ©.

Le Single Day, un succès AliExpress

Dans les faits, le Single Day est un Ă©vĂ©nement encore plus fort que le Black Friday ou le Prime Day. AliExpress propose des deals encore plus convaincants. Par exemple, le Redmi Note 9 Pro qui est en temps classique Ă 299€ est bradĂ© Ă 158€ sur AliExpress. Ce tĂ©lĂ©phone, qui est disponible depuis le mois d’avril, a Ă©tĂ© au mieux Ă 199€ chez Amazon pour Prime Day.

Pour ce Singles Day, AliExpress fait vraiment fort. Il faut cependant savoir ĂŞtre patient et chercher les bonnes affaires. Comment fonctionnent les offres sur ce site e-commerce ? Il faut savoir additionner les coupons pour obtenir une remise toujours plus grande. Ci-dessus dans la liste, nous avons associĂ© un code promo Ă chaque offre, qui permet de recevoir jusqu’Ă 28€ de remise en plus.

Outre ce code promo, le prix affichĂ© pour chaque produit est dĂ©jĂ en baisse sur le site AliExpress pour Singles Day. A cela, vous pouvez aussi bĂ©nĂ©ficier d’un coupon supplĂ©mentaire en tant que nouveau client (2,60€). Enfin, il y a des coupons qui doivent ĂŞtre activĂ©s (via la fiche produit) et qui permettent de dĂ©bloquer des rĂ©duction lorsqu’un palier d’achat est touchĂ©. Par exemple, si vous dĂ©pensez 120€, vous recevez un coupon de 7€ de rĂ©duction en plus.

Cela peut paraitre de voir des produits avec des prix avec des dĂ©cimales, mais c’est liĂ© au taux de change. En soit, rien ne change pour vous. Et comme vous pouvez le voir plus haut, les rĂ©ductions sont ultra avantageuses. Sur les marques asiatiques, vous ne trouverez pas mieux pendant le Black Friday. Le Single Day sur AliExpress est bien plus important pour ces marques, elles font de rĂ©els efforts.

Les plus grandes marques y participent

Dans la liste plus haut pour le Singles Day AliExpress, nous avons listé quelques-uns des bons plans en cours. Les marques les plus populaires dans la high-tech sont représentées. On retrouve ainsi les derniers téléphones de Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi en forte promotion. Outre le Redmi Note 9 Pro, le OnePlus Nord ou le OnePlus 8T sont des excellents appareils. Avec les remises indiquées, cela devrait définitivement vous convaincre.

Si vous cherchez de l’Ă©lectromĂ©nager, il y a Ă©galement de quoi faire. Les excellents aspirateurs robots de chez Roborock sont en forte promotion. La marque premium propose de très bons produits – que nous utilisons au quotidien (Roborock S5 Max). Pour ceux qui veulent un aspirateur moins onĂ©reux, la solution de Dreame – avec son nouveau aspirateur V11, est une solution plus abordable.

Dans tous les cas, pour le Single Day AliExpress, il faut utiliser un maximum les coupons. Hier déjà , nombreux sont ceux qui ont expiré. Il faut donc être réactif pour cette dernière journée. Demain, tous les tarifs reviennent à leur niveau de base. Il vous reste une dernière occasion pour faire des économies. Cet événement est unique en son genre, il faudra attendre un an pour le revoir.

AliExpress a amélioré le service

Au delĂ du Single Day, AliExpress a vraiment travaillĂ© l’expĂ©rience pour rĂ©pondre au public français. Parmi les avantages, vous bĂ©nĂ©ficiez de 15 jours après la livraison pour rendre vos produits. La plateforme facilite largement tous les retours pour augmenter le taux de satisfaction de ses clients. MĂŞme si vous avez achetĂ© dans la prĂ©cipitation en ce jeudi 12 novembre, vous avez un filet de sĂ©curitĂ©.

Par ailleurs, dans la sĂ©lection plus haut sur la page, nous avons choisi uniquement des produits expĂ©diĂ©s d’entrepĂ´ts europĂ©ens. Cela implique que la TVA a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e sur tous les produits, et que vous n’aurez aucun problème de douane. Pour amplifier son Singles Day, AliExpress a vraiment capitalisĂ© sur tous ces points pour offrir une expĂ©rience similaire Ă celle de cyber-marchands locaux.

Sans plus attendre, pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ© du Singles Day AliExpress, il faut y aller. Les derniers deals vont disparaitre dès la fin de journĂ©e. Pour faire des Ă©conomies sur vos cadeaux de NoĂ«l, il ne faut plus attendre. Notre sĂ©lection vous donne un petit aperçu des nombreuses offres, mais des milliers d’autres bons plans sont disponibles sur le site marchand.

