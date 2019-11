Singles Day : le Redmi Note 8 Pro à 154€ au lieu de 249€ 🔥

Comme pour les AirPods 2 ce matin, vous pouvez bénéficier d’une double réduction sur le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi pendant les Singles Day. La première réduction s’applique à tous les clients, et fait chuter le prix du Redmi Note 8 Pro à 174€ au lieu de 249€. Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur la page produit, et de choisir le modèle noir.

La seconde réduction concerne les personnes ayant déjà un compte sur Aliexpress. Au moment de valider votre panier, vous pouvez renseigner le code FRGROUP20, et 20€ de réduction supplémentaire vont s’ajouter, ce qui fait baisser la note à 154€ seulement. À ce tarif, difficile de faire meilleur rapport qualité-prix !

Le Redmi Note 8 Pro : le roi de l’entrée de gamme

Xiaomi est connu pour ses tarifs particulièrement agressifs, sur des modèles de grande qualité. On reste dans les mêmes standards avec le Redmi Note 8 Pro, qui propose une dalle de 6,53″, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le processeur est un Mediatek Helio G90T et une des grandes forces du Redmi Note 8 Pro est son autonomie, avec une batterie de 4500mAh. Si vous vous posez la question du stockage un peu faible, vous pouvez ajouter une microSD pour étendre le stockage, ou opter pour une double SIM.

Il se place donc comme l’un des tout meilleurs smartphones à moins de 300€, dans la continuité du Redmi Note 7 qui avait été un carton absolu au niveau des ventes. Grâce à cette vente flash Aliexpress pour Singles Day, il passe donc sous la barre des 200€, ce qui est une affaire totale. Le coloris noir est le moins cher de la promo, mais vous pouvez opter pour un Redmi Note 8 Pro blanc ou vert, pour quelques euros de plus.

Pour tout savoir sur le Redmi Note 8 Pro, vous pouvez consulter notre test complet. Après plusieurs jours avec le smartphone en main, la conclusion de notre test était sans appel :

Le Redmi Note 8 Pro est encore une belle surprise, avec un grand écran lumineux, un processeur suffisamment puissant pour tous les usages et de nombreux atouts (prise Jack, port microSD, etc.). C’est de plus un monstre d’autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh et globalement les résultats en photo sont tout à fait convenables pour le prix. C’est incontestablement un des meilleurs smartphones au rapport qualité / prix, si ce n’est le meilleur ! Une spécialité chez Xiaomi.

