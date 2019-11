Siri permet désormais de faire ses courses à Walmart, depuis son canapé

Siri compatible avec Walmart Online Grocery

Si l’assistant vocal Siri permet déjà de lacer ses baskets Nike ou encore de contrôler sa musique via Spotify, il permet aussi désormais de faire ses courses chez Walmart… sans bouger de son canapé. En effet, Siri est désormais intégré au sein de Walmart Voice Order, un service qui permet aux clients d’ajouter des produits dans leur panier, directement via l’assistant vocal.

De cette manière, les clients ont simplement à indiquer à Siri un produit à ajouter à leur panier, depuis un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou même à bord d’une voiture équipée de CarPlay. Il suffit alors de prononcer la formule « Add to Walmart« , puis d’indiquer le produit à ajouter dans le panier. Par la suite, il est possible de valider le panier, et récupérer la commande à un service Drive, ou bien se faire livrer directement à la maison.

Walmart indique : « Nous savons qu’en utilisant la technologie vocale, les clients ajoutent régulièrement des articles à leur panier pendant quelques jours, plutôt que de faire toutes les courses de la semaine d’un seul coup. Apple et Walmart simplifient les choses en permettant aux utilisateurs de participer aux courses domestiques directement depuis leur terminal Apple« .

Walmart précise avoir développé sa solution afin de permettre aux clients de gagner du temps, et de ne plus jamais oublier ce produit qu’il fallait impérativement racheter. Le service se base également sur les habitudes du client pour identifier rapidement et précisément le produit désiré.

Par exemple, si un client demande à ajouter du jus d’orange à son panier, le système va automatiquement ajouter le jus d’orange acheté régulièrement par le client en question. Inutile donc de préciser le type de jus d’orange voulu, ni même la marque, et il suffit alors de dire « Jus d’orange« . Walmart précise ainsi que le système est en constante évolution, et que plus les clients utilisent ce dernier, plus celui-ci est précis.