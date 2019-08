Oui, vous pouvez demander à Siri de lacer ces baskets Nike !

« Dis Siri, fais mes lacets ! »

Il y a quelques mois maintenant, Nike lançait une toute nouvelle paire de baskets, issues de Retour vers le Futur. Des Nike Adapt dotées en effet d’un système auto-laçant. Mieux encore, ces dernières peuvent être pilotées directement depuis… un smartphone ! Selon le CEO de Nike « Nous avons une chaussure intelligente conçue pour un ajustement parfait. C’est une étape majeure dans l’avancement et la connexion de notre transformation numérique au produit. »

Aujourd’hui, Nike va encore plus loin dans cette « transformation numérique », avec ses Adapt Huarache. Il s’agit en effet d’un modèle qui offre non seulement un côté « autolaçant », mais aussi une compatibilité avec… Siri ! De cette manière, les porteurs de ces Adapt Huarache peuvent demander directement à Siri, depuis leur Apple Watch ou leur iPhone, de lacer leurs chaussures. Pour cela, les baskets disposent d’un petit moteur à l’intérieur de la semelle intermédiaire, qui tire sur les lacets.

Ce nouveau modèle reprend évidemment certains éléments de la Nike Air Huarache de 1991, avec néanmoins une belle dose de modernité, la preuve avec la présence de deux LED. Des LED dont on peut changer la couleur selon son activité (13 coloris au total), et même en débloquer de nouvelles avec l’application Nike Adapt.

On imagine d’ailleurs qu’à l’instar des Nike Adapt, ces nouvelles baskets Huarache devront être rechargées régulièrement, via un tapis de charge fourni. Cela permettra de requinquer la batterie qui se charge d’alimenter le petit moteur pour le laçage automatique, et les LED. Selon Nike : « La dernière version de FitAdapt permet un plus grand éventail de préférences personnelles dans divers environnements et situations, soit une vraie révolution étant donné la nature multifonctionnelle des chaussures de style de vie contemporaines. » Et ça c’est beau.

Lancement imminent à un tarif inconnu

Ces nouvelles baskets Nike Adapt Huarache seront disponibles à compter du 13 septembre, via Nike et certains revendeurs uniquement. A l’heure actuelle, le géant américain n’a pas dévoilé le moindre tarif…