Ce site permet de se faire une petite idée de Fushia, le nouvel OS de Google

Un développeur a créé un site web qui imite Fushia OS pour nous donner un petit aperçu.

Alors que Google propose déjà Android pour les smartphones et Chrome OS pour les ordinateurs (et maintenant aussi pour les tablettes), la firme de Mountain View développe un troisième système d’exploitation baptisé Fushia OS.

Jusqu’à présent, on ne sait pas pour quels types d’appareils Google développe Fushia, la firme n’ayant encore rien communiqué à propos de ce projet.

Mais contrairement à Android ou Chrome OS, Fushia OS n’est pas basé sur le noyau Linux et il semblerait également qu’avec ce système d’exploitation, Google tente de se débarrasser de Java, le langage de programmation d’Oracle qu’on utilise pour créer les applis Android.

Si on a commencé à en parler, c’est parce que le projet est open source. Et de ce fait, le développement de Fushia par Google se fait donc au vu et au su de tout le monde.

Au stade actuel, Fushia ne peut encore être utilisé, mais il est cependant déjà possible de tester le système d’exploitation sur certains appareils compatibles.

Par exemple, au mois de janvier, notre confrère Ars Technica est parvenu à lancer l’OS sur un ordinateur Pixelbook. Et cela fait longtemps que le système d’exploitation a également une interface sur mobile.

Si vous aussi, vous voulez voir un aperçu de ce mystérieux système d’exploitation, vous pouvez le tester sur un site web.

Celui-ci a été créé par un développeur indépendant qui a lancé le site pour nous donner une petite idée de l’interface de Fushia. Bien entendu, le site ne correspondra pas à 100 % au système d’exploitation, mais au moins, la prochaine fois que vous entendrez parler de Fushia OS (et ça risque de souvent arriver), vous saurez de quoi il s’agit.