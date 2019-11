Si Xiaomi est en mesure de proposer des smartphones relativement abordables, c’est en partie parce que la société chinoise peut générer des revenus grâce au logiciel. Et il arrive que certaines des applications préinstallées via l’interface MIUI incluent des publicités qui génèrent des revenus pour l’entreprise.

Si cela n’a jamais vraiment posé de problème pour les clients fidèles de cette marque chinoise, il semblerait que récemment, Google ait décidé d’agir contre l’une des applications préinstallées par Xiaomi sur ses smartphones.

Via son programme Play Protect, la firme de Mountain View protège les utilisateurs de smartphones Android contre les applications potentiellement dangereuses, que celles-ci viennent du Play Store ou d’autres sources.

Et récemment, d’après le site Android Police, des utilisateurs de smartphones Xiaomi se sont plaints du fait que l’application « Quick apps » préinstallée par le constructeur chinois est bloquée par le service Google Play Protect. Un message indiquerait également que l’application a été bloquée par Play Protect car celle-ci pourrait collecter des données qui pourraient être utilisées pour traquer l’utilisateur.

Why the quick apps is got blocked by the play protect?

There is a app update in system app updater and while installing the quick apps got blocked by play protect. @XiaomiIndia @s_anuj @manukumarjain @cmanmohan pic.twitter.com/NBe6vYWxSd

— Vyas Yalamudi (@vyas_yalamudi) November 14, 2019