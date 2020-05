White Lines sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Depuis le 15 mai dernier, la série White Lines a été mise en ligne sur Netflix. Une production originale portée par Alex Pina, le producteur de la Casa de Papel. Que vaut le résultat ? On vous dit tout, dans une critique (presque) sans spoilers.

Voici donc ce que fait Alex Pina quand il n’est pas en train de préparer un spin-off de la Casa de Papel. White Lines raconte une histoire se déroulant principalement à Ibiza. Zoé, une Britannique se rend sur l’île après la décovuerte du corps de son frère, un DJ de Manchester disparu 20 ans plus tôt. Sans surprise au vu du cadre, c’est une plongée dans le monde de la fête, de la drogue (le titre le laissait penser) et des excès en général.

White Lines, un divertissement estival sans plus

Devriez-vous prendre le temps de regarder les 10 épisodes ? Disons-le d’entrée de jeu, si vous n’avez pas eu le temps de regarder la série dès sa sortie, plus rien ne presse. On est ici face à un programme estival pur et dur, du genre d’une saga de l’été que l’on s’attendrait (presque) à retrouver sur TF1 dans quelques semaines.

Visuellement, la série s’avère particulièrement réussie, nous baladant de scènes en extérieurs à des images psychédéliques en boîtes de nuit. Un vrai contraste avec le huis-clos de la Casa de Papel. Mais, ces (trop rares) scènes ne suffisent pas pour autant à compenser d’autres faiblesses inhérentes à la série. On se lasse vite des petites rebondissements qui n’apportent pas grand chose sinon faire durer le programme et le recours systématique aux flash-backs décomposés se révèle aussi plutôt lassant. Ne comptez pas non plus sur le casting pour sauver l’ensemble, les personnages n’ont pas assez de profondeur pour que l’on puisse vraiment s’attacher. Petite éclaircie en revanche avec la fin de White Lines qui se révèle plutôt satisfaisante, notamment pour (enfin) connaître l’identité du meurtrier d’Alex. A voir, dans quelques semaines, quand vous ne saurez vraiment plus quoi faire pendant les vacances.

Enfin, la question que beaucoup de personnes vont sans doute se poser, une suite est-elle prévue ? La fin de la saison 1 ne semble pas vraiment ouvrir la porte à une suite qui pourrait couler de source.Mais, selon Deadline, la série n’a pas été pensée pour s’arrêter maintenant. Trois saisons seraient au programme. Reste à savoir si Netflix fera confiance à Alex Pina pour la suite.