Skype : vous n’avez plus besoin d’avoir un compte pour faire des appels

Depuis le début de la crise du COVID-19, on a observé une forte hausse de l’utilisation des services qui permettent de faire des appels vidéo ou bien d’organiser des visioconférences. Et l’un des services qui ont le plus profité de cette situation est Zoom. Très peu connu il y a quelques mois, ce service compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs journaliers.

Mais visiblement, Skype n’a pas dit son dernier mot. Afin de faciliter l’organisation d’appels vidéo, le service de Microsoft lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée « Meet Now ». L’idée : permettre aux gens d’organiser des appels de groupe en ligne très rapidement. En effet, Meet Now ne requiert pas de compte Skype ou Microsoft, ni même le téléchargement de l’application Skype.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

Pour démarrer un appel, il suffit de générer un lien, puis de partager celui-ci aux personnes avec lesquelles on souhaite discuter. Microsoft espère probablement que cette simplification du fonctionnement de Skype permettra de mieux contrer Zoom, qui fait partie des services préférés des internautes durant la période de confinement, mais aussi d’autres apps comme Houseparty, ainsi que ses concurrents traditionnels tels que Facebook Messenger ou WhatsApp.

Skype : une simplification pour mieux faire face aux services concurrents ?

Microsoft pourrait également mettre en avant des mesures plus strictes en matière de confidentialité, pour inciter plus d’internautes à utiliser Skype. Pour rappel, alors que les internautes se ruaient vers l’application Zoom, de nombreuses failles en matière de sécurité et de confidentialité ont commencé à être mises en lumière sur ce service.

Mais dernièrement, le patron de Zoom a présenté ses excuses et a décidé de prioriser l’amélioration de la fiabilité et de la sécurité du service de visioconférence, à court terme. En substance, Zoom a décidé de cesser le développement de nouvelles fonctionnalités, afin que ses ressources puissent être focalisées sur la sécurité.

Sinon, pour rappel, Microsoft propose également Teams, qui est une sorte de concurrent de Slack. Ce service de communication d’entreprise proposée par la firme de Redmond fait partie des services dont le nombre d’utilisateurs augmente fortement pendant le confinement.