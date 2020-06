Slack s’associe à Amazon pour concurrencer davantage Microsoft Teams

La messagerie professionnelle Slack vient tout juste de signer un accord avec Amazon. Suite à ce partenariat, tous les employés Amazon devront utiliser Slack pour communiquer en interne. Ce mouvement stratégique de la part de la plateforme de messagerie indépendante intervient à une période où la lutte avec Microsoft Teams est de plus en plus intense. En effet, afin de devancer son principal concurrent, Slack a présenté une multitude de nouvelles fonctionnalités avec sa refonte complète. Par ailleurs, les appels audio et vidéo de Slack seront aussi importés à la plateforme Chime développée par Amazon.

Ce partenariat est un coup de génie pour Slack, puisque pour rappel Amazon compte près de 840 000 employés. Il reste maintenant à savoir qui parmi eux utiliseront la messagerie. Jusqu’à présent le plus gros client de Slack restait IBM et ses 350 000 employés.

Depuis sa création, Slack utilise AWS pour héberger une grande partie de ses fonctionnalités, toutefois, la plateforme a aujourd’hui déclaré qu’AWS deviendrait son principal partenaire. Il faut donc comprendre par cela, que Slack devrait peu à peu abandonner les services de Microsoft Azure ou encore Google Cloud.

Comme nous l’avons évoqué, Slack compte également sur Amazon pour l’aider sur l’un de ses points faibles : les conférences vocales et vidéo. En effet, sur cette notion Microsoft Teams demeure largement devant Slack. L’intégration des appels Slack à Chime devrait déjà largement améliorer cette technologie.

Brad Armstrong, vice-président du développement commercial et de l’entreprise chez Slack a déclaré à ce sujet : « Pour l’instant, nous nous concentrons sur le renforcement de l’arrière-plan. Comme Chime a des fonctionnalités supplémentaires, nous cherchons à intégrer la vidéo dans l’expérience mobile, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous envisageons également la transcription ».

Au cours de ce partenariat sur plusieurs années, Slack et Amazon ont déjà prévu une meilleure intégration de nouvelles fonctionnalités comme les chatbot AWS, qui peut s’avérer très utile pour de nombreuses entreprises qui utilisent ce service. Une telle alliance pourrait bien propulser Slack jusqu’à devancer largement Microsoft Teams. Par la même occasion, Amazon récupère un gros client pour AWS.