Smart TV, iOS, Android, PS4, Xbox One… Sur quels terminaux pourra-t-on regarder Disney+ en France ?

Comment profiter de Disney+ en France ?

Il y a quelques heures, Disney a dressé la liste complète des programmes qui seront disponible sur la plateforme Disney+ en France. Rappelons que cette dernière sera disponible le 24 mars prochain, au prix de 6,99 euros/mois, et qu’elle permettra de (re)visionner de nombreux films, séries et autres dessins animés.

Une énième plateforme de streaming donc, aux côtés des Netflix, Spotify, OCS et autres Google Stadia, qui sera accessible de diverses manières. On pourra bien sûr visionner les programmes Disney+ sur un ordinateur, mais le service sera décliné sur de très nombreux appareils de notre quotidien, à commencer par nos smartphones et tablettes (Android et iOS).

Disney+ sera également disponible en Europe sur les Fire TV et les tablettes Fire du géant Amazon, comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis. Sur son site officiel, Disney indique simplement que sa plateforme sera disponible « sur la plupart des écrans connectés (téléphones portables, tablettes, consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.). »

Disney+ aussi sur PS4, Xbox One, Apple TV…

Aux Etats-Unis, où Disney+ est disponible depuis novembre dernier, on peut profiter de la plateforme sur Apple TV, Roku, Android, iOS, mais aussi via Nvidia Shield, Google Chromecast, et bien sûr les terminaux d’Amazon. Pas de panique pour les détenteurs de PS4 et de Xbox One, puisque l’application Disney+ est disponible également sur les deux consoles. On devrait donc (logiquement) pouvoir profiter de Disney+ de la même manière en Europe.

Rappelons également que les abonnés Canal+ engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries pourront bénéficier d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. Les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ pourront quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an.