Le smartphone Hydrogen One de RED débarquerait cet été

Le premier smartphone du fabricant de caméras RED devrait arriver cet été aux États-Unis. Une belle fiche technique et un écran holographique sont au programme pour le smartphone Hydrogen One.

Un smartphone avec un écran holographique. Voici la proposition tout droit issue de la science-fiction que promet la marque Red avec son premier smartphone le Hydrogen One. Jim Jannard, l’un des fondateurs de l’entreprise s’est confié sur le forum officiel de l’entreprise en donnant quelques détails additionnels.

Red Hydrogen One : le smartphone sortirait cet été

On sait désormais que le smartphone est fonctionnel. Les deux fondateurs eux-mêmes l’utilisent. Il s’appuie sur un écran en définition Quad HD en mode 2D. Lors de ses fonctions holographiques, la lumière baisse toutefois sensiblement. Il n’y a pas besoin d’utiliser de lunettes comme on le pensait. L’appareil peut par ailleurs créer du contenu holographique avec ses capteurs situés à l’avant et à l’arrière. On ignore encore les détails techniques toutefois. Les contenus pourront être partagés sur les réseaux sociaux et une plateforme Hydrogen Network est aussi au programme.

Quid de la fiche technique ? Le processeur sera un Snapdragon 835. La batterie annoncée est de 4500 mAh pour une bonne capacité à filmer des vidéos. L’aspect modulaire du smartphone est confirmé. Niveau audio, il peut restituer un son spatial sans accessoires.

Mise en vente aux USA dans quelques mois ?

Selon les informations disponibles, il semblerait que le smartphone devrait être expédié d’ici quelques semaines (mois ?) aux clients l’ayant précommandé lors de sa présentation l’an dernier. Mais, l’arrivée dans les boutiques aux USA n’aura elle pas lieu avant l’été, une fois que les opérateurs américains auront fini de le vérifier. En avril prochain, un « Hydrogen Day » sera organisé dans les studios RED avec des démonstrations.

En ce qui concerne la France ou le reste du monde, aucune annonce n’a encore été réalisée. L’objectif semble vraiment être de le commercialiser aux USA dans un premier temps. On peut toutefois espérer que le MWC qui se tiendra à Barcelone du 26 février au 1er mars, sera l’occasion de le découvrir.