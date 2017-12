Comme tous les vendredis découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du weekend chez Gearbest. Même en période post Black Friday, les promotions sont plus qu’intéressantes.

#5 Le Honor 9 en réduction de 100€

Honor avait conquis la France avec son Honor 8 et a enfoncé le clou avec son Honor 9. Le nouveau flagship de la marque détenue par Huawei est disponible pour 264,00 € avec le code OctAllez11hua ce qui fait tomber son prix de plus de 100€. Si vous cherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix, ne cherchez plus !

#4 Le Zhiyun Smooth Q un stabilisateur à bas prix

C’est l’un des concurrents directs du DJI Osmo Mobile pour un prix bien inférieur. Stabilisé sur 3 axes, il est reconnu par la critique pour sa qualité malgré son prix d’entrée de gamme. Il est vendu pour 76,00 € avec le code SmoothQ3.

#3 La trottinette Xiaomi M365

Cette trottinette de Xiaomi vous a conquis comme vous pouvez le voir dans notre test. À 289,00 € avec le code OctAllezhu7 c’est une excellente affaire si vous habitez en ville. L’autonomie est de plus de 20km, ce qui vous permet largement de faire de multiples trajets en ville.

#2 Le DJI Mavic Pro

C’est assurément le meilleur rapport qualité sur le marché des drones grand public. Avec une autonomie de 27 minutes, une vidéo 4K et un format compact, le DJI Mavic Pro est le compagnon idéal pour faire vos images de vacances. Il est proposé en promotion ce week-end à 731,00 € avec le code OctAllezmavicsimp. Le pack combo est quant à lui vendu à 884,00 € avec le code HKMavicC.

#1 Le OnePlus 5

C’est l’une des stars de cette année. Le nouveau OnePlus 5 rivalise avec les modèles haut de gamme avec un prix inférieur. Il est en promotion à 437,00 € avec le code OctAllezplus55. Si vous n’avez pas plus de 1100€ à mettre dans un iPhone X, il peut être un choix idéal.

Comme pour tous les bons plans Gearbest nous vous conseillons de choisir la livraison French Line qui passe par Colissimo et évite les frais à la douane.